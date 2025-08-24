עוד על UNIBOT

UniBot סֵמֶל

UniBot מְחִיר(UNIBOT)

1 UNIBOT ל USDמחיר חי:

$3.093
$3.093$3.093
-1.15%1D
USD
UniBot (UNIBOT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:21:49 (UTC+8)

UniBot (UNIBOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3.091
$ 3.091$ 3.091
24 שעות נמוך
$ 3.219
$ 3.219$ 3.219
גבוה 24 שעות

$ 3.091
$ 3.091$ 3.091

$ 3.219
$ 3.219$ 3.219

$ 236.43365030694815
$ 236.43365030694815$ 236.43365030694815

$ 2.019712579714102
$ 2.019712579714102$ 2.019712579714102

0.00%

-1.15%

+6.54%

+6.54%

UniBot (UNIBOT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3.093. במהלך 24 השעות האחרונות, UNIBOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.091 לבין שיא של $ 3.219, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNIBOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 236.43365030694815, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.019712579714102.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNIBOT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UniBot (UNIBOT) מידע שוק

No.1654

$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M

$ 55.21K
$ 55.21K$ 55.21K

$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של UniBot הוא $ 3.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.21K. ההיצע במחזור של UNIBOT הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.09M.

UniBot (UNIBOT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של UniBotהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.03598-1.15%
30 ימים$ +0.439+16.54%
60 ימים$ +0.785+34.01%
90 ימים$ -0.81-20.76%
UniBot שינוי מחיר היום

היום,UNIBOT רשם שינוי של $ -0.03598 (-1.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

UniBot שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.439 (+16.54%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

UniBot שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,UNIBOT ראה שינוי של $ +0.785 (+34.01%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

UniBot שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.81 (-20.76%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של UniBot (UNIBOT)?

בדוק את UniBot עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUniBot (UNIBOT)

Unibot is the Fastest Telegram Trading Bot. Users can experience seamless and lightning-fast trading on the go with Unibot’s free-to-use Telegram bot.

UniBot זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול UniBotההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUNIBOT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים UniBotאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUniBot לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

UniBotתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה UniBot (UNIBOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות UniBot (UNIBOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור UniBot.

בדוק את UniBot תחזית המחיר עכשיו‏!

UniBot (UNIBOT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של UniBot (UNIBOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UNIBOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות UniBot (UNIBOT)

מחפש איך לקנותUniBot? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש UniBotב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

UNIBOT למטבעות מקומיים

1 UniBot(UNIBOT) ל VND
81,392.295
1 UniBot(UNIBOT) ל AUD
A$4.73229
1 UniBot(UNIBOT) ל GBP
2.28882
1 UniBot(UNIBOT) ל EUR
2.62905
1 UniBot(UNIBOT) ל USD
$3.093
1 UniBot(UNIBOT) ל MYR
RM12.9906
1 UniBot(UNIBOT) ל TRY
126.813
1 UniBot(UNIBOT) ל JPY
¥454.671
1 UniBot(UNIBOT) ל ARS
ARS$4,185.35481
1 UniBot(UNIBOT) ל RUB
249.57417
1 UniBot(UNIBOT) ל INR
270.76122
1 UniBot(UNIBOT) ל IDR
Rp49,887.08979
1 UniBot(UNIBOT) ל KRW
4,295.80584
1 UniBot(UNIBOT) ל PHP
175.24938
1 UniBot(UNIBOT) ל EGP
￡E.150.07236
1 UniBot(UNIBOT) ל BRL
R$16.7022
1 UniBot(UNIBOT) ל CAD
C$4.26834
1 UniBot(UNIBOT) ל BDT
376.29438
1 UniBot(UNIBOT) ל NGN
4,729.35165
1 UniBot(UNIBOT) ל COP
$12,421.67358
1 UniBot(UNIBOT) ל ZAR
R.54.34401
1 UniBot(UNIBOT) ל UAH
128.20485
1 UniBot(UNIBOT) ל VES
Bs433.02
1 UniBot(UNIBOT) ל CLP
$2,972.373
1 UniBot(UNIBOT) ל PKR
Rs876.92736
1 UniBot(UNIBOT) ל KZT
1,654.87872
1 UniBot(UNIBOT) ל THB
฿100.27506
1 UniBot(UNIBOT) ל TWD
NT$94.08906
1 UniBot(UNIBOT) ל AED
د.إ11.35131
1 UniBot(UNIBOT) ל CHF
Fr2.4744
1 UniBot(UNIBOT) ל HKD
HK$24.15633
1 UniBot(UNIBOT) ל AMD
֏1,184.12412
1 UniBot(UNIBOT) ל MAD
.د.م27.837
1 UniBot(UNIBOT) ל MXN
$57.62259
1 UniBot(UNIBOT) ל SAR
ريال11.59875
1 UniBot(UNIBOT) ל PLN
11.25852
1 UniBot(UNIBOT) ל RON
лв13.36176
1 UniBot(UNIBOT) ל SEK
kr29.47629
1 UniBot(UNIBOT) ל BGN
лв5.16531
1 UniBot(UNIBOT) ל HUF
Ft1,050.59931
1 UniBot(UNIBOT) ל CZK
64.953
1 UniBot(UNIBOT) ל KWD
د.ك0.943365
1 UniBot(UNIBOT) ל ILS
10.39248
1 UniBot(UNIBOT) ל AOA
Kz2,819.48601
1 UniBot(UNIBOT) ל BHD
.د.ب1.166061
1 UniBot(UNIBOT) ל BMD
$3.093
1 UniBot(UNIBOT) ל DKK
kr19.73334
1 UniBot(UNIBOT) ל HNL
L80.97474
1 UniBot(UNIBOT) ל MUR
141.16452
1 UniBot(UNIBOT) ל NAD
$54.22029
1 UniBot(UNIBOT) ל NOK
kr31.17744
1 UniBot(UNIBOT) ל NZD
$5.2581
1 UniBot(UNIBOT) ל PAB
B/.3.093
1 UniBot(UNIBOT) ל PGK
K13.05246
1 UniBot(UNIBOT) ל QAR
ر.ق11.22759
1 UniBot(UNIBOT) ל RSD
дин.310.13511

UniBot מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של UniBot, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרUniBot הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על UniBot

כמה שווה UniBot (UNIBOT) היום?
החי UNIBOTהמחיר ב USD הוא 3.093 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UNIBOT ל USD?
המחיר הנוכחי של UNIBOT ל USD הוא $ 3.093. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של UniBot?
שווי השוק של UNIBOT הוא $ 3.09M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UNIBOT?
ההיצע במחזור של UNIBOT הוא 1.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UNIBOT?
‏‏UNIBOT השיג מחיר שיא (ATH) של 236.43365030694815 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UNIBOT?
UNIBOT ‏‏רשם מחירATL של 2.019712579714102 USD.
מהו נפח המסחר של UNIBOT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UNIBOT הוא $ 55.21K USD.
האם UNIBOT יעלה השנה?
UNIBOT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UNIBOT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:21:49 (UTC+8)

כתב ויתור

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

UNIBOT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

UNIBOT
UNIBOT
USD
USD

1 UNIBOT = 3.093 USD

מסחרUNIBOT

USDTUNIBOT
$3.093
$3.093$3.093
-1.18%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד