UNISWAP (UNI) ניתוח טכני היום דף UNISWAP הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של UNI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של UNISWAP למטה. הירשם

UNISWAP (UNI) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $3.828 -- +11.40% +4.64% +13.42%

UNISWAP אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של UNISWAP במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 10 נייטרלי 4 קנה 12 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 0 קנה 8 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 4 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 3.8263 3.8256 R2 3.8256 3.8252 R1 3.8253 3.825 PP 3.8246 3.8246 S1 3.8243 3.8242 S2 3.8236 3.824 S3 3.8233 3.8236

UNISWAP אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.22M $13.07 M $12.85 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -1.89M קניות פעילות ל-3 ימים $25.28 M מכירות פעילות ל-3 ימים $27.17 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -1.59M קניות פעילות ל-7 ימים $48.85 M מכירות פעילות ל-7 ימים $50.44 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. UNISWAP זרימת הון זרימת נטו פנימה UNIUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $1.06 M 3.83 2026-08-20 $0.86 M 3.70 2026-08-19 $4.17 M 3.52 2026-08-18 -$0.55 M 3.28 2026-08-17 -$1.31 M 3.31 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.