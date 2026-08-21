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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על UNISWAP, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על UNISWAP, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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UNISWAP (UNI) ניתוח טכני היום

UNISWAP (UNI) ניתוח טכני היום

דף UNISWAP הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של UNI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של UNISWAP למטה.

UNISWAP (UNI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$3.828--+11.40%+4.64%+13.42%
למידע נוסף על UNISWAP מחיר

UNISWAP אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של UNISWAP במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 10
נייטרלי 4
קנה 12
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 0קנה 8
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 4קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
3.8263
3.8256
R2
3.8256
3.8252
R1
3.8253
3.825
PP
3.8246
3.8246
S1
3.8243
3.8242
S2
3.8236
3.824
S3
3.8233
3.8236

UNISWAP אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.22M
$13.07 M
$12.85 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-1.89M
קניות פעילות ל-3 ימים
$25.28 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$27.17 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-1.59M
קניות פעילות ל-7 ימים
$48.85 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$50.44 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

UNISWAP זרימת הון

זרימת נטו פנימהUNIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$1.06 M3.83
2026-08-20$0.86 M3.70
2026-08-19$4.17 M3.52
2026-08-18-$0.55 M3.28
2026-08-17-$1.31 M3.31

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על UNISWAP

סחור ב UNISWAP (UNI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב UNISWAP מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTUNI
$3.828
$3.828$3.828
+3.37%
189.32K (USDT)
/USDCUNI
$3.827
$3.827$3.827
+3.48%
7.19K (USDT)
/ETHUNI
$0.001629
$0.001629$0.001629
+2.45%
1.63K (USDT)
/USD1UNI
$3.829
$3.829$3.829
+3.40%
14.74K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

UNI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

UNI
UNI
USD
USD

1 UNI = 3.828 USD

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