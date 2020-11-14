עוד על UNFI

Unifi Protocol DAO סֵמֶל

Unifi Protocol DAO מְחִיר(UNFI)

$0.2518
-1.13%1D
USD
Unifi Protocol DAO (UNFI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:09:46 (UTC+8)

Unifi Protocol DAO (UNFI) מידע על מחיר (USD)

$ 0.235
24 שעות נמוך
$ 0.2641$ 0.2641
-0.44%

-1.13%

+5.31%

+5.31%

Unifi Protocol DAO (UNFI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2518. במהלך 24 השעות האחרונות, UNFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.235 לבין שיא של $ 0.2641, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 43.91306093, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1283238235175434.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNFI השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -1.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unifi Protocol DAO (UNFI) מידע שוק

No.1779

95.48%

2020-11-14 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Unifi Protocol DAO הוא $ 2.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 69.72K. ההיצע במחזור של UNFI הוא 9.55M, עם היצע כולל של 9548651.10357291. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.52M.

Unifi Protocol DAO (UNFI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Unifi Protocol DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.002878-1.13%
30 ימים$ -0.1125-30.89%
60 ימים$ +0.0927+58.26%
90 ימים$ -0.0937-27.13%
Unifi Protocol DAO שינוי מחיר היום

היום,UNFI רשם שינוי של $ -0.002878 (-1.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Unifi Protocol DAO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1125 (-30.89%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Unifi Protocol DAO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,UNFI ראה שינוי של $ +0.0927 (+58.26%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Unifi Protocol DAO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0937 (-27.13%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Unifi Protocol DAO (UNFI)?

בדוק את Unifi Protocol DAO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUnifi Protocol DAO (UNFI)

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Unifi Protocol DAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Unifi Protocol DAOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUNFI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Unifi Protocol DAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUnifi Protocol DAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Unifi Protocol DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Unifi Protocol DAO (UNFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Unifi Protocol DAO (UNFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Unifi Protocol DAO.

בדוק את Unifi Protocol DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

Unifi Protocol DAO (UNFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Unifi Protocol DAO (UNFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UNFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Unifi Protocol DAO (UNFI)

מחפש איך לקנותUnifi Protocol DAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Unifi Protocol DAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

UNFI למטבעות מקומיים

1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל VND
6,626.117
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל AUD
A$0.385254
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל GBP
0.186332
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל EUR
0.21403
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל USD
$0.2518
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל MYR
RM1.05756
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל TRY
10.321282
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל JPY
¥37.0146
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל ARS
ARS$336.180698
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל RUB
20.35803
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל INR
22.042572
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל IDR
Rp4,061.289754
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל KRW
349.719984
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל PHP
14.259434
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל EGP
￡E.12.214818
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל BRL
R$1.364756
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל CAD
C$0.347484
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל BDT
30.633988
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל NGN
385.01479
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל COP
$1,011.243908
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל ZAR
R.4.421608
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל UAH
10.43711
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל VES
Bs35.252
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל CLP
$241.728
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל PKR
Rs71.390336
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל KZT
134.723072
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל THB
฿8.163356
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל TWD
NT$7.672346
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל AED
د.إ0.924106
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל CHF
Fr0.20144
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל HKD
HK$1.966558
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל AMD
֏96.399112
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל MAD
.د.م2.2662
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל MXN
$4.678444
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל SAR
ريال0.94425
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל PLN
0.916552
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל RON
лв1.085258
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל SEK
kr2.394618
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל BGN
лв0.420506
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל HUF
Ft85.49869
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל CZK
5.280246
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל KWD
د.ك0.076799
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל ILS
0.848566
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל AOA
Kz229.533326
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל BHD
.د.ب0.0949286
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל BMD
$0.2518
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל DKK
kr1.603966
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל HNL
L6.592124
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל MUR
11.492152
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל NAD
$4.414054
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל NOK
kr2.535626
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל NZD
$0.42806
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל PAB
B/.0.2518
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל PGK
K1.062596
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל QAR
ر.ق0.914034
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) ל RSD
дин.25.210216

Unifi Protocol DAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Unifi Protocol DAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרUnifi Protocol DAO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Unifi Protocol DAO

כמה שווה Unifi Protocol DAO (UNFI) היום?
החי UNFIהמחיר ב USD הוא 0.2518 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UNFI ל USD?
המחיר הנוכחי של UNFI ל USD הוא $ 0.2518. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Unifi Protocol DAO?
שווי השוק של UNFI הוא $ 2.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UNFI?
ההיצע במחזור של UNFI הוא 9.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UNFI?
‏‏UNFI השיג מחיר שיא (ATH) של 43.91306093 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UNFI?
UNFI ‏‏רשם מחירATL של 0.1283238235175434 USD.
מהו נפח המסחר של UNFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UNFI הוא $ 69.72K USD.
האם UNFI יעלה השנה?
UNFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UNFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:09:46 (UTC+8)

Unifi Protocol DAO (UNFI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

