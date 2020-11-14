Unifi Protocol DAO (UNFI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2518. במהלך 24 השעות האחרונות, UNFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.235 לבין שיא של $ 0.2641, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 43.91306093, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1283238235175434.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNFI השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -1.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Unifi Protocol DAO (UNFI) מידע שוק
$ 2.40M
$ 69.72K
$ 2.52M
9.55M
10,000,000
9,548,651.10357291
95.48%
2020-11-14 00:00:00
ETH
שווי השוק הנוכחי של Unifi Protocol DAO הוא $ 2.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 69.72K. ההיצע במחזור של UNFI הוא 9.55M, עם היצע כולל של 9548651.10357291. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.52M.
Unifi Protocol DAO (UNFI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Unifi Protocol DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.002878
-1.13%
30 ימים
$ -0.1125
-30.89%
60 ימים
$ +0.0927
+58.26%
90 ימים
$ -0.0937
-27.13%
Unifi Protocol DAO שינוי מחיר היום
היום,UNFI רשם שינוי של $ -0.002878 (-1.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Unifi Protocol DAO שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1125 (-30.89%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Unifi Protocol DAO שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,UNFI ראה שינוי של $ +0.0927 (+58.26%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Unifi Protocol DAO שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0937 (-27.13%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Unifi Protocol DAO (UNFI)?
Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.
Unifi Protocol DAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Unifi Protocol DAOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקUNFI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Unifi Protocol DAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUnifi Protocol DAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Unifi Protocol DAOתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Unifi Protocol DAO (UNFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Unifi Protocol DAO (UNFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Unifi Protocol DAO.
הבנת הטוקנומיקה של Unifi Protocol DAO (UNFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UNFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Unifi Protocol DAO (UNFI)
מחפש איך לקנותUnifi Protocol DAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Unifi Protocol DAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
