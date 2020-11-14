Unifi Protocol DAO (UNFI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Unifi Protocol DAO (UNFI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Unifi Protocol DAO (UNFI) מידע Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains. אתר רשמי: https://www.unifiprotocol.com/ מסמך לבן: https://medium.com/unifiprotocol/introducing-the-unifi-protocol-2ad67bc8435 סייר בלוקים: https://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B קנה UNFIעכשיו!

Unifi Protocol DAO (UNFI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Unifi Protocol DAO (UNFI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M ההיצע הכולל: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M אספקה במחזור: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M שיא כל הזמנים: $ 44.0355 $ 44.0355 $ 44.0355 שפל כל הזמנים: $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 מחיר נוכחי: $ 0.2383 $ 0.2383 $ 0.2383 למידע נוסף על Unifi Protocol DAO (UNFI) מחיר

Unifi Protocol DAO (UNFI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Unifi Protocol DAO (UNFI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של UNFI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות UNFIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את UNFIטוקניומיקה, חקרו אתUNFIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות UNFI מעוניין להוסיף את Unifi Protocol DAO (UNFI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת UNFI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות UNFI ב-MEXC עכשיו!

Unifi Protocol DAO (UNFI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של UNFIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה UNFI עכשיו את היסטוריית המחירים!

UNFI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן UNFI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו UNFI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה UNFIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!