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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על UMA, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על UMA, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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UMA (UMA) ניתוח טכני היום

UMA (UMA) ניתוח טכני היום

דף UMA הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של UMA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של UMA למטה.

UMA (UMA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.3483--+7.89%-5.49%-24.16%
למידע נוסף על UMA מחיר

UMA אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של UMA במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 7
קנה 14
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 4קנה 10
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 5נייטרלי 3קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.3485
0.3485
R2
0.3485
0.3484
R1
0.3484
0.3484
PP
0.3484
0.3484
S1
0.3483
0.3483
S2
0.3483
0.3483
S3
0.3482
0.3483

UMA אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.50M
$7.60 M
$8.10 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.09 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.09 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

UMA זרימת הון

זרימת נטו פנימהUMAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.35
2026-08-20$0.00 M0.34
2026-08-19-$0.01 M0.33
2026-08-18$0.02 M0.32
2026-08-17-$0.01 M0.32

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב UMA (UMA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב UMA מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTUMA
$0.3483
$0.3483$0.3483
+1.87%
202.12K (USDT)
/USDCUMA
$0.3487
$0.3487$0.3487
+2.13%
173.91K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

UMA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

UMA
UMA
USD
USD

1 UMA = 0.3483 USD

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