UMA (UMA) ניתוח טכני היום
UMA (UMA) שינוי מחיר
|מחיר נוכחי
|24 שעות
|7 ימים
|30 ימים
|90 ימים
|$0.3483
|--
|+7.89%
|-5.49%
|-24.16%
UMA אינדיקטורים טכניים
ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של UMA במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.
|ממוצעים נעים:
|קנייה חזקה
|מכור 0
|נייטרלי 4
|קנה 10
|אינדיקטורים טכניים:
|נייטרלי
|מכור 5
|נייטרלי 3
|קנה 4
UMA אותות שוק
הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.
UMA זרימת הון
|היסטוריה
|זרימת נטו פנימה
|מחיר
|2026-08-21
|-$0.01 M
|0.35
|2026-08-20
|$0.00 M
|0.34
|2026-08-19
|-$0.01 M
|0.33
|2026-08-18
|$0.02 M
|0.32
|2026-08-17
|-$0.01 M
|0.32
הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.
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