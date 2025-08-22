עוד על UMA

UMA מידע על מחיר

UMA מסמך לבן

UMA אתר רשמי

UMA טוקניומיקה

UMA תחזית מחיר

UMA היסטוריה

UMA מדריך קנייה

UMAממיר מטבעות לפיאט

UMA ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

UMA סֵמֶל

UMA מְחִיר(UMA)

1 UMA ל USDמחיר חי:

$1.4188
$1.4188$1.4188
-7.12%1D
USD
UMA (UMA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:48:33 (UTC+8)

UMA (UMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.4053
$ 1.4053$ 1.4053
24 שעות נמוך
$ 1.5711
$ 1.5711$ 1.5711
גבוה 24 שעות

$ 1.4053
$ 1.4053$ 1.4053

$ 1.5711
$ 1.5711$ 1.5711

$ 43.36929981
$ 43.36929981$ 43.36929981

$ 0.8985981014222436
$ 0.8985981014222436$ 0.8985981014222436

+0.30%

-7.12%

+12.21%

+12.21%

UMA (UMA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.4192. במהלך 24 השעות האחרונות, UMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.4053 לבין שיא של $ 1.5711, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 43.36929981, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.8985981014222436.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UMA השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -7.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UMA (UMA) מידע שוק

No.308

$ 126.84M
$ 126.84M$ 126.84M

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

$ 178.67M
$ 178.67M$ 178.67M

89.37M
89.37M 89.37M

125,894,165.72077452
125,894,165.72077452 125,894,165.72077452

ETH

שווי השוק הנוכחי של UMA הוא $ 126.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.23M. ההיצע במחזור של UMA הוא 89.37M, עם היצע כולל של 125894165.72077452. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 178.67M.

UMA (UMA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של UMAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.108762-7.12%
30 ימים$ +0.0007+0.04%
60 ימים$ +0.293+26.01%
90 ימים$ +0.2002+16.42%
UMA שינוי מחיר היום

היום,UMA רשם שינוי של $ -0.108762 (-7.12%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

UMA שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0007 (+0.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

UMA שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,UMA ראה שינוי של $ +0.293 (+26.01%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

UMA שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.2002 (+16.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של UMA (UMA)?

בדוק את UMA עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUMA (UMA)

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

UMA זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול UMAההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUMA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים UMAאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUMA לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

UMAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה UMA (UMA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות UMA (UMA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור UMA.

בדוק את UMA תחזית המחיר עכשיו‏!

UMA (UMA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של UMA (UMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות UMA (UMA)

מחפש איך לקנותUMA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש UMAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

UMA למטבעות מקומיים

1 UMA(UMA) ל VND
37,346.248
1 UMA(UMA) ל AUD
A$2.171376
1 UMA(UMA) ל GBP
1.050208
1 UMA(UMA) ל EUR
1.20632
1 UMA(UMA) ל USD
$1.4192
1 UMA(UMA) ל MYR
RM5.96064
1 UMA(UMA) ל TRY
58.1872
1 UMA(UMA) ל JPY
¥208.6224
1 UMA(UMA) ל ARS
ARS$1,874.7632
1 UMA(UMA) ל RUB
114.74232
1 UMA(UMA) ל INR
124.293536
1 UMA(UMA) ל IDR
Rp23,265.570048
1 UMA(UMA) ל KRW
1,968.373632
1 UMA(UMA) ל PHP
80.369296
1 UMA(UMA) ל EGP
￡E.68.845392
1 UMA(UMA) ל BRL
R$7.692064
1 UMA(UMA) ל CAD
C$1.958496
1 UMA(UMA) ל BDT
172.659872
1 UMA(UMA) ל NGN
2,170.02776
1 UMA(UMA) ל COP
$5,699.592352
1 UMA(UMA) ל ZAR
R.24.892768
1 UMA(UMA) ל UAH
58.82584
1 UMA(UMA) ל VES
Bs198.688
1 UMA(UMA) ל CLP
$1,361.0128
1 UMA(UMA) ל PKR
Rs402.371584
1 UMA(UMA) ל KZT
759.328768
1 UMA(UMA) ל THB
฿46.024656
1 UMA(UMA) ל TWD
NT$43.21464
1 UMA(UMA) ל AED
د.إ5.208464
1 UMA(UMA) ל CHF
Fr1.13536
1 UMA(UMA) ל HKD
HK$11.083952
1 UMA(UMA) ל AMD
֏541.878944
1 UMA(UMA) ל MAD
.د.م12.7728
1 UMA(UMA) ל MXN
$26.453888
1 UMA(UMA) ל SAR
ريال5.322
1 UMA(UMA) ל PLN
5.165888
1 UMA(UMA) ל RON
лв6.130944
1 UMA(UMA) ל SEK
kr13.510784
1 UMA(UMA) ל BGN
лв2.370064
1 UMA(UMA) ל HUF
Ft482.556384
1 UMA(UMA) ל CZK
29.789008
1 UMA(UMA) ל KWD
د.ك0.432856
1 UMA(UMA) ל ILS
4.782704
1 UMA(UMA) ל AOA
Kz1,293.700144
1 UMA(UMA) ל BHD
.د.ب0.5350384
1 UMA(UMA) ל BMD
$1.4192
1 UMA(UMA) ל DKK
kr9.054496
1 UMA(UMA) ל HNL
L37.154656
1 UMA(UMA) ל MUR
64.772288
1 UMA(UMA) ל NAD
$24.878576
1 UMA(UMA) ל NOK
kr14.319728
1 UMA(UMA) ל NZD
$2.41264
1 UMA(UMA) ל PAB
B/.1.4192
1 UMA(UMA) ל PGK
K5.989024
1 UMA(UMA) ל QAR
ر.ق5.151696
1 UMA(UMA) ל RSD
дин.142.175456

UMA מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של UMA, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרUMA הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על UMA

כמה שווה UMA (UMA) היום?
החי UMAהמחיר ב USD הוא 1.4192 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UMA ל USD?
המחיר הנוכחי של UMA ל USD הוא $ 1.4192. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של UMA?
שווי השוק של UMA הוא $ 126.84M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UMA?
ההיצע במחזור של UMA הוא 89.37M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UMA?
‏‏UMA השיג מחיר שיא (ATH) של 43.36929981 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UMA?
UMA ‏‏רשם מחירATL של 0.8985981014222436 USD.
מהו נפח המסחר של UMA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UMA הוא $ 1.23M USD.
האם UMA יעלה השנה?
UMA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UMA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:48:33 (UTC+8)

UMA (UMA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

UMA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

UMA
UMA
USD
USD

1 UMA = 1.4192 USD

מסחרUMA

USDTUMA
$1.4188
$1.4188$1.4188
-7.10%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד