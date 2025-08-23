עוד על U2U

U2U Network סֵמֶל

U2U Network מְחִיר(U2U)

U2U Network (U2U) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:09:16 (UTC+8)

U2U Network (U2U) מידע על מחיר (USD)

-4.55%

-4.55%

U2U Network (U2U) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00682. במהלך 24 השעות האחרונות, U2U נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.006808 לבין שיא של $ 0.006902, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. U2Uהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.022144091827992506, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003663940949886323.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, U2U השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

U2U Network (U2U) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של U2U Network הוא $ 10.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 105.76K. ההיצע במחזור של U2U הוא 1.53B, עם היצע כולל של 9150000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.20M.

U2U Network (U2U) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של U2U Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00005152-0.75%
30 ימים$ +0.000793+13.15%
60 ימים$ -0.000852-11.11%
90 ימים$ +0.002473+56.88%
U2U Network שינוי מחיר היום

היום,U2U רשם שינוי של $ -0.00005152 (-0.75%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

U2U Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000793 (+13.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

U2U Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,U2U ראה שינוי של $ -0.000852 (-11.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

U2U Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.002473 (+56.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של U2U Network (U2U)?

בדוק את U2U Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהU2U Network (U2U)

U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.

U2U Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול U2U Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקU2U את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים U2U Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךU2U Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

U2U Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה U2U Network (U2U) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות U2U Network (U2U) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור U2U Network.

בדוק את U2U Network תחזית המחיר עכשיו‏!

U2U Network (U2U) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של U2U Network (U2U) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על U2U הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות U2U Network (U2U)

מחפש איך לקנותU2U Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש U2U Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

U2U למטבעות מקומיים

U2U Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של U2U Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרU2U Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על U2U Network

כמה שווה U2U Network (U2U) היום?
החי U2Uהמחיר ב USD הוא 0.00682 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי U2U ל USD?
המחיר הנוכחי של U2U ל USD הוא $ 0.00682. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של U2U Network?
שווי השוק של U2U הוא $ 10.41M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של U2U?
ההיצע במחזור של U2U הוא 1.53B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של U2U?
‏‏U2U השיג מחיר שיא (ATH) של 0.022144091827992506 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של U2U?
U2U ‏‏רשם מחירATL של 0.003663940949886323 USD.
מהו נפח המסחר של U2U?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור U2U הוא $ 105.76K USD.
האם U2U יעלה השנה?
U2U ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את U2U תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:09:16 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

