U2U Network (U2U) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00682. במהלך 24 השעות האחרונות, U2U נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.006808 לבין שיא של $ 0.006902, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. U2Uהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.022144091827992506, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003663940949886323.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, U2U השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
U2U Network (U2U) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של U2U Network הוא $ 10.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 105.76K. ההיצע במחזור של U2U הוא 1.53B, עם היצע כולל של 9150000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.20M.
U2U Network (U2U) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של U2U Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00005152
-0.75%
30 ימים
$ +0.000793
+13.15%
60 ימים
$ -0.000852
-11.11%
90 ימים
$ +0.002473
+56.88%
U2U Network שינוי מחיר היום
היום,U2U רשם שינוי של $ -0.00005152 (-0.75%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
U2U Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000793 (+13.15%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
U2U Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,U2U ראה שינוי של $ -0.000852 (-11.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
U2U Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.002473 (+56.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של U2U Network (U2U)?
U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.
