U2U Network (U2U) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי U2U Network (U2U), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

U2U Network (U2U) מידע U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation. אתר רשמי: https://u2u.xyz/ מסמך לבן: https://docs.u2u.xyz/u2u-whitepaper/ סייר בלוקים: https://u2uscan.xyz/ קנה U2Uעכשיו!

U2U Network (U2U) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור U2U Network (U2U), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 10.32M $ 10.32M $ 10.32M ההיצע הכולל: $ 9.15B $ 9.15B $ 9.15B אספקה במחזור: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B FDV (שווי מדולל מלא): $ 67.66M $ 67.66M $ 67.66M שיא כל הזמנים: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 שפל כל הזמנים: $ 0.003663940949886323 $ 0.003663940949886323 $ 0.003663940949886323 מחיר נוכחי: $ 0.006766 $ 0.006766 $ 0.006766 למידע נוסף על U2U Network (U2U) מחיר

U2U Network (U2U) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של U2U Network (U2U) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של U2U אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות U2Uהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את U2Uטוקניומיקה, חקרו אתU2Uהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות U2U מעוניין להוסיף את U2U Network (U2U) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת U2U, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות U2U ב-MEXC עכשיו!

U2U Network (U2U) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של U2Uעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה U2U עכשיו את היסטוריית המחירים!

U2U חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן U2U עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו U2U משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה U2Uעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

