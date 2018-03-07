TrueUSD (TUSD) ניתוח טכני היום
דף TrueUSD הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TUSD מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של TrueUSD למטה.
TrueUSD (TUSD) שינוי מחיר
|מחיר נוכחי
|24 שעות
|7 ימים
|30 ימים
|90 ימים
|$0.9986
|--
|-0.06%
|+0.14%
|-0.13%
TrueUSD זרימת הון
זרימת נטו פנימהTUSDUSDT מחיר
|היסטוריה
|זרימת נטו פנימה
|מחיר
|2026-08-21
|$0.00 M
|1.00
|2026-08-20
|$0.00 M
|1.00
|2026-08-19
|-$0.02 M
|1.00
|2026-08-18
|-$0.07 M
|1.00
|2026-08-17
|-$0.02 M
|1.00
הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.
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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
$0.9986
$0.9986$0.9986
-0.01%
5.70K (USDT)
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