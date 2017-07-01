Tron (TRX) ניתוח טכני היום דף Tron הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TRX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Tron למטה. הירשם

Tron (TRX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.3382 -- +1.25% +2.79% -6.91%

Tron אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Tron במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 15 נייטרלי 4 קנה 7 ממוצעים נעים : מכור מכור 9 נייטרלי 0 קנה 5 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 4 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.3383 0.33829 R2 0.33829 0.33826 R1 0.33824 0.33825 PP 0.33823 0.33823 S1 0.33818 0.3382 S2 0.33816 0.33819 S3 0.33812 0.33816

Tron אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -8.57M $74.89 M $83.47 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.42M קניות פעילות ל-3 ימים $4.19 M מכירות פעילות ל-3 ימים $3.77 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.49M קניות פעילות ל-7 ימים $8.20 M מכירות פעילות ל-7 ימים $7.70 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Tron זרימת הון זרימת נטו פנימה TRXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $1.39 M 0.34 2026-08-20 $10.45 M 0.34 2026-08-19 $5.02 M 0.33 2026-08-18 $3.78 M 0.33 2026-08-17 -$2.28 M 0.33 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.