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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Tron, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Tron, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Tron (TRX) ניתוח טכני היום

Tron (TRX) ניתוח טכני היום

דף Tron הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TRX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Tron למטה.

Tron (TRX) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.3382--+1.25%+2.79%-6.91%
למידע נוסף על Tron מחיר

Tron אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Tron במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 4
קנה 7
ממוצעים נעים:מכורמכור 9נייטרלי 0קנה 5
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 4קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.3383
0.33829
R2
0.33829
0.33826
R1
0.33824
0.33825
PP
0.33823
0.33823
S1
0.33818
0.3382
S2
0.33816
0.33819
S3
0.33812
0.33816

Tron אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-8.57M
$74.89 M
$83.47 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.42M
קניות פעילות ל-3 ימים
$4.19 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$3.77 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.49M
קניות פעילות ל-7 ימים
$8.20 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$7.70 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Tron זרימת הון

זרימת נטו פנימהTRXUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$1.39 M0.34
2026-08-20$10.45 M0.34
2026-08-19$5.02 M0.33
2026-08-18$3.78 M0.33
2026-08-17-$2.28 M0.33

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Tron

סחור ב Tron (TRX) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Tron מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTRX
$0.3382
$0.3382$0.3382
-0.08%
30.34M (USDT)
/USDCTRX
$0.3381
$0.3381$0.3381
-0.08%
101.10K (USDT)
/BTCTRX
$0.000004542
$0.000004542$0.000004542
-2.90%
48.83K (USDT)
/EURTRX
$0.2891
$0.2891$0.2891
-0.20%
195.00K (USDT)
/USD1TRX
$0.3383
$0.3383$0.3383
-0.08%
5.05M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TRX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TRX
TRX
USD
USD

1 TRX = 0.3382 USD

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