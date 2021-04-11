עוד על TRU1

TrueBit סֵמֶל

TrueBit מְחִיר(TRU1)

TrueBit (TRU1) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:37:29 (UTC+8)

TrueBit (TRU1) מידע על מחיר (USD)

-0.80%

-4.32%

+6.24%

+6.24%

TrueBit (TRU1) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.23804. במהלך 24 השעות האחרונות, TRU1 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.22808 לבין שיא של $ 0.26562, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRU1השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.28765448, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07112770232330422.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRU1 השתנה ב -0.80% במהלך השעה האחרונה, -4.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TrueBit (TRU1) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של TrueBit הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.57K. ההיצע במחזור של TRU1 הוא 0.00, עם היצע כולל של 0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

TrueBit (TRU1) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TrueBitהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0107476-4.32%
30 ימים$ +0.03926+19.75%
60 ימים$ +0.1106+86.78%
90 ימים$ +0.09779+69.72%
TrueBit שינוי מחיר היום

היום,TRU1 רשם שינוי של $ -0.0107476 (-4.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TrueBit שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.03926 (+19.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TrueBit שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TRU1 ראה שינוי של $ +0.1106 (+86.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TrueBit שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.09779 (+69.72%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TrueBit (TRU1)?

בדוק את TrueBit עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTrueBit (TRU1)

TrueBit Protocol is a cryptocurrency initiative that’s bringing scalable computation to blockchains. They provide scalable off-chain computation for Ethereum using the TrueBit Protocol.

TrueBit זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TrueBitההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

- לבדוקTRU1 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
- לקרוא ביקורות וניתוחים TrueBitאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTrueBit לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

TrueBitתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TrueBit (TRU1) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TrueBit (TRU1) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TrueBit.

בדוק את TrueBit תחזית המחיר עכשיו‏!

TrueBit (TRU1) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TrueBit (TRU1) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRU1 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TrueBit (TRU1)

מחפש איך לקנותTrueBit? התהליך פשוט וללא בעיות!

TRU1 למטבעות מקומיים

TrueBit מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של TrueBit, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTrueBit הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TrueBit

כמה שווה TrueBit (TRU1) היום?
החי TRU1המחיר ב USD הוא 0.23804 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRU1 ל USD?
המחיר הנוכחי של TRU1 ל USD הוא $ 0.23804. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TrueBit?
שווי השוק של TRU1 הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRU1?
ההיצע במחזור של TRU1 הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRU1?
‏‏TRU1 השיג מחיר שיא (ATH) של 1.28765448 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRU1?
TRU1 ‏‏רשם מחירATL של 0.07112770232330422 USD.
מהו נפח המסחר של TRU1?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRU1 הוא $ 61.57K USD.
האם TRU1 יעלה השנה?
TRU1 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRU1 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:37:29 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

