TrueBit Protocol is a cryptocurrency initiative that’s bringing scalable computation to blockchains. They provide scalable off-chain computation for Ethereum using the TrueBit Protocol.

שֵׁםTRU1

דירוגNo.4342

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע0

אספקה כוללת0

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2021-04-11 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.28765448,2021-05-02

המחיר הנמוך ביותר0.07112770232330422,2023-01-07

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

TRU1/USDT
TrueBit
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (TRU1)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
מידע
TRU1/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (TRU1)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
