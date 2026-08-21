Red Horse מחיר היום

מחיר Red Horse (RH) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.005108, עם שינוי של 0.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RH ל ILS הוא ₪ 0.005108 לכל RH.

Red Horse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- RH. ב‑24 השעות האחרונות, RH סחר בין ₪ 0.004922 (נמוך) ל ₪ 0.005936 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, RH נע ב +2.11% בשעה האחרונה ו -10.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 216.37K.

Red Horse (RH) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 216.37K₪ 216.37K ₪ 216.37K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 51.08M₪ 51.08M ₪ 51.08M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Red Horse הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 216.37K. ההיצע במחזור של RH הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 51.08M.