TokenFi (TOKEN) ניתוח טכני היום דף TokenFi הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TOKEN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של TokenFi למטה. הירשם

TokenFi (TOKEN) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.002242 -- +29.29% +4.08% -21.42%

TokenFi זרימת הון זרימת נטו פנימה TOKENUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.00 2026-08-20 $0.01 M 0.00 2026-08-19 $0.00 M 0.00 2026-08-18 -$0.01 M 0.00 2026-08-17 $0.00 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב TokenFi (TOKEN) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב TokenFi מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT TOKEN $0.002245 $0.002245 $0.002245 +1.95% 35.14M (USDT) סַחַר