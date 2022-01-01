TokenFi (TOKEN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TokenFi (TOKEN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TokenFi (TOKEN) מידע TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry. אתר רשמי: https://tokenfi.com סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x4507cEf57C46789eF8d1a19EA45f4216bae2B528 קנה TOKENעכשיו!

TokenFi (TOKEN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TokenFi (TOKEN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 13.25M $ 13.25M $ 13.25M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 132.50M $ 132.50M $ 132.50M שיא כל הזמנים: $ 0.25178 $ 0.25178 $ 0.25178 שפל כל הזמנים: $ 0.000048638485014782 $ 0.000048638485014782 $ 0.000048638485014782 מחיר נוכחי: $ 0.01325 $ 0.01325 $ 0.01325 למידע נוסף על TokenFi (TOKEN) מחיר

TokenFi (TOKEN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TokenFi (TOKEN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TOKEN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TOKENהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TOKENטוקניומיקה, חקרו אתTOKENהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TOKEN מעוניין להוסיף את TokenFi (TOKEN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TOKEN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TOKEN ב-MEXC עכשיו!

TokenFi (TOKEN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TOKENעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TOKEN עכשיו את היסטוריית המחירים!

TOKEN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TOKEN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TOKEN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TOKENעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

