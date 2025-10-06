iShares 20 Year ETF מחיר היום

מחיר iShares 20 Year ETF (TLTON) בזמן אמת היום הוא $ 90.55, עם שינוי של 0.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TLTON ל USD הוא $ 90.55 לכל TLTON.

iShares 20 Year ETF כרגע מדורג במקום #780 לפי שווי שוק של $ 18.37M, עם היצע במחזור של 202.89K TLTON. ב‑24 השעות האחרונות, TLTON סחר בין $ 90.12 (נמוך) ל $ 90.75 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 95.25413241837782, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 84.5322239041991.

ביצועים לטווח קצר, TLTON נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.69K.

iShares 20 Year ETF (TLTON) מידע שוק

דירוג No.780 שווי שוק $ 18.37M נפח (24 שעות) $ 55.69K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.37M אספקת מחזור 202.89K אספקה כוללת 202,894.0892477 בלוקצ'יין ציבורי ETH

