IShares 20 Year ETF (TLTON) תחזית מחיר (USD)

קבל IShares 20 Year ETF תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה TLTON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של IShares 20 Year ETF % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $90.2 $90.2 $90.2 -0.30% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה IShares 20 Year ETF תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) IShares 20 Year ETF (TLTON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, IShares 20 Year ETF ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 90.2 בשנת 2025. IShares 20 Year ETF (TLTON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, IShares 20 Year ETF ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 94.7100 בשנת 2026. IShares 20 Year ETF (TLTON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של TLTON הוא $ 99.4455 עם 10.25% שיעור צמיחה. IShares 20 Year ETF (TLTON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של TLTON הוא $ 104.4177 עם 15.76% שיעור צמיחה. IShares 20 Year ETF (TLTON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של TLTON הוא $ 109.6386 עם 21.55% שיעור צמיחה. IShares 20 Year ETF (TLTON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TLTON הוא $ 115.1205 עם 27.63% שיעור צמיחה. IShares 20 Year ETF (TLTON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של IShares 20 Year ETF עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 187.5193. IShares 20 Year ETF (TLTON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של IShares 20 Year ETF עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 305.4492. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 90.2 0.00%

2026 $ 94.7100 5.00%

2027 $ 99.4455 10.25%

2028 $ 104.4177 15.76%

2029 $ 109.6386 21.55%

2030 $ 115.1205 27.63%

2031 $ 120.8766 34.01%

2032 $ 126.9204 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 133.2664 47.75%

2034 $ 139.9298 55.13%

2035 $ 146.9262 62.89%

2036 $ 154.2726 71.03%

2037 $ 161.9862 79.59%

2038 $ 170.0855 88.56%

2039 $ 178.5898 97.99%

2040 $ 187.5193 107.89% הצג עוד לטווח קצר IShares 20 Year ETF תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 90.2 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 90.2123 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 90.2864 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 90.5706 0.41% IShares 20 Year ETF (TLTON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורTLTONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $90.2 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. IShares 20 Year ETF (TLTON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורTLTON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $90.2123 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. IShares 20 Year ETF (TLTON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורTLTON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $90.2864 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. IShares 20 Year ETF (TLTON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורTLTON הוא $90.5706 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית IShares 20 Year ETF מחיר נוכחי $ 90.2$ 90.2 $ 90.2 שינוי מחיר (24 שעות) -0.30% שווי שוק $ 18.31M$ 18.31M $ 18.31M אספקת מחזור 202.89K 202.89K 202.89K נפח (24 שעות) $ 56.41K$ 56.41K $ 56.41K נפח (24 שעות) -- המחיר TLTON העדכני הוא $ 90.2. יש לו שינוי של -0.30% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 56.41Kב 24 שעות. בנוסף, TLTON יש כמות במעגל של 202.89K ושווי שוק כולל של $ 18.31M. צפה TLTON במחיר חי

איך לקנות IShares 20 Year ETF (TLTON) מנסה לקנות TLTON? כעת ניתן לרכוש TLTON באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות.

IShares 20 Year ETF מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בIShares 20 Year ETFדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלIShares 20 Year ETF הוא 90.23USD. היצע במחזור של IShares 20 Year ETF(TLTON) הוא 0.00 TLTON , מה שמעניק לו שווי שוק של $18.31M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.25 $ 90.83 $ 90.19

7 ימים -0.00% $ -0.859999 $ 92 $ 90.03

30 ימים -0.03% $ -3.0099 $ 95.29 $ 83.28 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,IShares 20 Year ETF הראה תנועת מחירים של $-0.25 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,IShares 20 Year ETF נסחר בשיא של $92 ושפל של $90.03 . נרשם שינוי במחיר של -0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתTLTON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,IShares 20 Year ETF חווה -0.03% שינוי, המשקף בערך $-3.0099 לערכו. זה מצביע על כך ש TLTON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של IShares 20 Year ETF המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה TLTON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך IShares 20 Year ETF (TLTON) מודול חיזוי מחיר עובד? IShares 20 Year ETF מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של TLTONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךIShares 20 Year ETF לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של TLTON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של IShares 20 Year ETF. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלTLTON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלTLTON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של IShares 20 Year ETF.

מדוע TLTON חיזוי מחירים חשוב?

TLTON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

