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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על TIA, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על TIA, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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TIA (TIA) ניתוח טכני היום

TIA (TIA) ניתוח טכני היום

דף TIA הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TIA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של TIA למטה.

TIA (TIA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.3413--+9.81%-5.88%-18.82%
למידע נוסף על TIA מחיר

TIA אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של TIA במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 4
קנה 11
ממוצעים נעים:מכורמכור 9נייטרלי 0קנה 5
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 4קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.3412
0.3412
R2
0.3412
0.3411
R1
0.3411
0.3411
PP
0.3411
0.3411
S1
0.341
0.341
S2
0.341
0.341
S3
0.3409
0.341

TIA אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.00M
$9.70 M
$9.70 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$7.99 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$8.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$13.54 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$13.52 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

TIA זרימת הון

זרימת נטו פנימהTIAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.09 M0.34
2026-08-20$0.05 M0.34
2026-08-19-$0.03 M0.31
2026-08-18-$0.14 M0.30
2026-08-17-$0.11 M0.30

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על TIA

סחור ב TIA (TIA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב TIA מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTIA
$0.3411
$0.3411$0.3411
+0.38%
1.27M (USDT)
/USDCTIA
$0.3411
$0.3411$0.3411
+0.44%
195.47K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TIA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TIA
TIA
USD
USD

1 TIA = 0.3413 USD

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