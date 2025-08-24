עוד על TALENT

Talent Protocol סֵמֶל

Talent Protocol מְחִיר(TALENT)

1 TALENT ל USDמחיר חי:

$0.010857
-9.38%1D
USD
Talent Protocol (TALENT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:18:24 (UTC+8)

Talent Protocol (TALENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.010827
24 שעות נמוך
$ 0.012604
גבוה 24 שעות

$ 0.010827
$ 0.012604
$ 0.15223081340419053
$ 0.004593551012617209
+0.19%

-9.37%

-0.34%

-0.34%

Talent Protocol (TALENT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.010857. במהלך 24 השעות האחרונות, TALENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.010827 לבין שיא של $ 0.012604, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TALENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.15223081340419053, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004593551012617209.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TALENT השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -9.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Talent Protocol (TALENT) מידע שוק

No.1577

$ 3.11M
$ 149.14K
$ 6.51M
286.62M
600,000,000
586,786,371.7172114
47.76%

BASE

שווי השוק הנוכחי של Talent Protocol הוא $ 3.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 149.14K. ההיצע במחזור של TALENT הוא 286.62M, עם היצע כולל של 586786371.7172114. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.51M.

Talent Protocol (TALENT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Talent Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0011238-9.37%
30 ימים$ +0.002611+31.66%
60 ימים$ +0.005378+98.15%
90 ימים$ +0.003654+50.72%
Talent Protocol שינוי מחיר היום

היום,TALENT רשם שינוי של $ -0.0011238 (-9.37%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Talent Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002611 (+31.66%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Talent Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TALENT ראה שינוי של $ +0.005378 (+98.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Talent Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.003654 (+50.72%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Talent Protocol (TALENT)?

בדוק את Talent Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTalent Protocol (TALENT)

Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

Talent Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Talent Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTALENT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Talent Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTalent Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Talent Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Talent Protocol (TALENT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Talent Protocol (TALENT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Talent Protocol.

בדוק את Talent Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Talent Protocol (TALENT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Talent Protocol (TALENT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TALENT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Talent Protocol (TALENT)

מחפש איך לקנותTalent Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Talent Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TALENT למטבעות מקומיים

1 Talent Protocol(TALENT) ל VND
285.701955
1 Talent Protocol(TALENT) ל AUD
A$0.01661121
1 Talent Protocol(TALENT) ל GBP
0.00803418
1 Talent Protocol(TALENT) ל EUR
0.00922845
1 Talent Protocol(TALENT) ל USD
$0.010857
1 Talent Protocol(TALENT) ל MYR
RM0.0455994
1 Talent Protocol(TALENT) ל TRY
0.445137
1 Talent Protocol(TALENT) ל JPY
¥1.595979
1 Talent Protocol(TALENT) ל ARS
ARS$14.57313396
1 Talent Protocol(TALENT) ל RUB
0.87605133
1 Talent Protocol(TALENT) ל INR
0.95042178
1 Talent Protocol(TALENT) ל IDR
Rp175.11287871
1 Talent Protocol(TALENT) ל KRW
15.07907016
1 Talent Protocol(TALENT) ל PHP
0.61515762
1 Talent Protocol(TALENT) ל EGP
￡E.0.52678164
1 Talent Protocol(TALENT) ל BRL
R$0.0586278
1 Talent Protocol(TALENT) ל CAD
C$0.01498266
1 Talent Protocol(TALENT) ל BDT
1.32086262
1 Talent Protocol(TALENT) ל NGN
16.60089585
1 Talent Protocol(TALENT) ל COP
$43.60236342
1 Talent Protocol(TALENT) ל ZAR
R.0.19075749
1 Talent Protocol(TALENT) ל UAH
0.45002265
1 Talent Protocol(TALENT) ל VES
Bs1.51998
1 Talent Protocol(TALENT) ל CLP
$10.42272
1 Talent Protocol(TALENT) ל PKR
Rs3.07817664
1 Talent Protocol(TALENT) ל KZT
5.80892928
1 Talent Protocol(TALENT) ל THB
฿0.35198394
1 Talent Protocol(TALENT) ל TWD
NT$0.33026994
1 Talent Protocol(TALENT) ל AED
د.إ0.03984519
1 Talent Protocol(TALENT) ל CHF
Fr0.0086856
1 Talent Protocol(TALENT) ל HKD
HK$0.08479317
1 Talent Protocol(TALENT) ל AMD
֏4.15649388
1 Talent Protocol(TALENT) ל MAD
.د.م0.097713
1 Talent Protocol(TALENT) ל MXN
$0.20161449
1 Talent Protocol(TALENT) ל SAR
ريال0.04071375
1 Talent Protocol(TALENT) ל PLN
0.03951948
1 Talent Protocol(TALENT) ל RON
лв0.04690224
1 Talent Protocol(TALENT) ל SEK
kr0.10346721
1 Talent Protocol(TALENT) ל BGN
лв0.01813119
1 Talent Protocol(TALENT) ל HUF
Ft3.68899146
1 Talent Protocol(TALENT) ל CZK
0.22788843
1 Talent Protocol(TALENT) ל KWD
د.ك0.003311385
1 Talent Protocol(TALENT) ל ILS
0.03647952
1 Talent Protocol(TALENT) ל AOA
Kz9.89691549
1 Talent Protocol(TALENT) ל BHD
.د.ب0.004093089
1 Talent Protocol(TALENT) ל BMD
$0.010857
1 Talent Protocol(TALENT) ל DKK
kr0.06926766
1 Talent Protocol(TALENT) ל HNL
L0.28423626
1 Talent Protocol(TALENT) ל MUR
0.49551348
1 Talent Protocol(TALENT) ל NAD
$0.19032321
1 Talent Protocol(TALENT) ל NOK
kr0.10943856
1 Talent Protocol(TALENT) ל NZD
$0.0184569
1 Talent Protocol(TALENT) ל PAB
B/.0.010857
1 Talent Protocol(TALENT) ל PGK
K0.04581654
1 Talent Protocol(TALENT) ל QAR
ر.ق0.03941091
1 Talent Protocol(TALENT) ל RSD
дин.1.0878714

Talent Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Talent Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרTalent Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Talent Protocol

כמה שווה Talent Protocol (TALENT) היום?
החי TALENTהמחיר ב USD הוא 0.010857 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TALENT ל USD?
המחיר הנוכחי של TALENT ל USD הוא $ 0.010857. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Talent Protocol?
שווי השוק של TALENT הוא $ 3.11M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TALENT?
ההיצע במחזור של TALENT הוא 286.62M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TALENT?
‏‏TALENT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.15223081340419053 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TALENT?
TALENT ‏‏רשם מחירATL של 0.004593551012617209 USD.
מהו נפח המסחר של TALENT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TALENT הוא $ 149.14K USD.
האם TALENT יעלה השנה?
TALENT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TALENT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:18:24 (UTC+8)

Talent Protocol (TALENT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

TALENT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TALENT
TALENT
USD
USD

1 TALENT = 0.010857 USD

מסחרTALENT

USDTTALENT
$0.010857
$0.010857$0.010857
-9.37%

