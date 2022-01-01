Talent Protocol (TALENT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Talent Protocol (TALENT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Talent Protocol (TALENT) מידע Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible. אתר רשמי: https://talentprotocol.com סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x9a33406165f562E16C3abD82fd1185482E01b49a קנה TALENTעכשיו!

Talent Protocol (TALENT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Talent Protocol (TALENT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M ההיצע הכולל: $ 586.79M $ 586.79M $ 586.79M אספקה במחזור: $ 288.26M $ 288.26M $ 288.26M FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.13M $ 6.13M $ 6.13M שיא כל הזמנים: $ 0.15892 $ 0.15892 $ 0.15892 שפל כל הזמנים: $ 0.004593551012617209 $ 0.004593551012617209 $ 0.004593551012617209 מחיר נוכחי: $ 0.010223 $ 0.010223 $ 0.010223 למידע נוסף על Talent Protocol (TALENT) מחיר

Talent Protocol (TALENT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Talent Protocol (TALENT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TALENT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TALENTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TALENTטוקניומיקה, חקרו אתTALENTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TALENT מעוניין להוסיף את Talent Protocol (TALENT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TALENT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TALENT ב-MEXC עכשיו!

Talent Protocol (TALENT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TALENTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TALENT עכשיו את היסטוריית המחירים!

TALENT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TALENT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TALENT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TALENTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

