TALENT

Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

שֵׁםTALENT

דירוגNo.1802

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.11%

אספקת מחזור292,118,517.6129601

מקסימום היצע600,000,000

אספקה כוללת586,723,708.7172114

שיעור מחזור0.4868%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.15223081340419053,2024-11-04

המחיר הנמוך ביותר0.004593551012617209,2025-06-21

בלוקצ'יין ציבוריBASE

מבואProfessional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

מגזר

מדיה חברתית

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

