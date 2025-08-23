עוד על SVPN

Shadow Node סֵמֶל

Shadow Node מְחִיר(SVPN)

Shadow Node (SVPN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:04:44 (UTC+8)

Shadow Node (SVPN) מידע על מחיר (USD)

Shadow Node (SVPN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000926. במהלך 24 השעות האחרונות, SVPN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000923 לבין שיא של $ 0.001034, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SVPNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.035722042641719326, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000440687454630798.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SVPN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -10.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shadow Node (SVPN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Shadow Node הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 746.74. ההיצע במחזור של SVPN הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 926.00K.

Shadow Node (SVPN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Shadow Nodeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00010794-10.44%
30 ימים$ -0.000137-12.89%
60 ימים$ +0.00019+25.81%
90 ימים$ -0.000442-32.31%
Shadow Node שינוי מחיר היום

היום,SVPN רשם שינוי של $ -0.00010794 (-10.44%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Shadow Node שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000137 (-12.89%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Shadow Node שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SVPN ראה שינוי של $ +0.00019 (+25.81%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Shadow Node שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000442 (-32.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Shadow Node (SVPN)?

בדוק את Shadow Node עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהShadow Node (SVPN)

Shadow Node redefines online privacy through a decentralized VPN for secure, private, and unrestricted internet access.

Shadow Node זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Shadow Nodeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSVPN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Shadow Nodeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךShadow Node לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Shadow Nodeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Shadow Node (SVPN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shadow Node (SVPN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shadow Node.

בדוק את Shadow Node תחזית המחיר עכשיו‏!

Shadow Node (SVPN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Shadow Node (SVPN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SVPN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Shadow Node (SVPN)

מחפש איך לקנותShadow Node? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Shadow Nodeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SVPN למטבעות מקומיים

Shadow Node מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Shadow Node, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרShadow Node הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Shadow Node

כמה שווה Shadow Node (SVPN) היום?
החי SVPNהמחיר ב USD הוא 0.000926 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SVPN ל USD?
המחיר הנוכחי של SVPN ל USD הוא $ 0.000926. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Shadow Node?
שווי השוק של SVPN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SVPN?
ההיצע במחזור של SVPN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SVPN?
‏‏SVPN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.035722042641719326 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SVPN?
SVPN ‏‏רשם מחירATL של 0.000440687454630798 USD.
מהו נפח המסחר של SVPN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SVPN הוא $ 746.74 USD.
האם SVPN יעלה השנה?
SVPN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SVPN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:04:44 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

