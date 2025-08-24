עוד על SUT

SUT מידע על מחיר

SUT מסמך לבן

SUT אתר רשמי

SUT טוקניומיקה

SUT תחזית מחיר

SUT היסטוריה

SUT מדריך קנייה

SUTממיר מטבעות לפיאט

SUT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

SUPERTRUST סֵמֶל

SUPERTRUST מְחִיר(SUT)

1 SUT ל USDמחיר חי:

$10.756
$10.756$10.756
0.00%1D
USD
SUPERTRUST (SUT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:17:34 (UTC+8)

SUPERTRUST (SUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 10.755
$ 10.755$ 10.755
24 שעות נמוך
$ 12.08
$ 12.08$ 12.08
גבוה 24 שעות

$ 10.755
$ 10.755$ 10.755

$ 12.08
$ 12.08$ 12.08

$ 12.09560268516087
$ 12.09560268516087$ 12.09560268516087

$ 0.3344397049660654
$ 0.3344397049660654$ 0.3344397049660654

0.00%

0.00%

+14.66%

+14.66%

SUPERTRUST (SUT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 10.756. במהלך 24 השעות האחרונות, SUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 10.755 לבין שיא של $ 12.08, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.09560268516087, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3344397049660654.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUPERTRUST (SUT) מידע שוק

No.842

$ 21.78M
$ 21.78M$ 21.78M

$ 557.92
$ 557.92$ 557.92

$ 2.56B
$ 2.56B$ 2.56B

2.02M
2.02M 2.02M

238,403,732
238,403,732 238,403,732

188,403,732
188,403,732 188,403,732

0.84%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של SUPERTRUST הוא $ 21.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 557.92. ההיצע במחזור של SUT הוא 2.02M, עם היצע כולל של 188403732. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.56B.

SUPERTRUST (SUT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SUPERTRUSTהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ +4.176+63.46%
60 ימים$ +4.405+69.35%
90 ימים$ +5.29+96.78%
SUPERTRUST שינוי מחיר היום

היום,SUT רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SUPERTRUST שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +4.176 (+63.46%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SUPERTRUST שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SUT ראה שינוי של $ +4.405 (+69.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SUPERTRUST שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +5.29 (+96.78%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SUPERTRUST (SUT)?

בדוק את SUPERTRUST עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSUPERTRUST (SUT)

SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)

SUPERTRUST זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SUPERTRUSTההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSUT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SUPERTRUSTאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSUPERTRUST לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SUPERTRUSTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SUPERTRUST (SUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SUPERTRUST (SUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SUPERTRUST.

בדוק את SUPERTRUST תחזית המחיר עכשיו‏!

SUPERTRUST (SUT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SUPERTRUST (SUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SUPERTRUST (SUT)

מחפש איך לקנותSUPERTRUST? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SUPERTRUSTב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SUT למטבעות מקומיים

1 SUPERTRUST(SUT) ל VND
283,044.14
1 SUPERTRUST(SUT) ל AUD
A$16.45668
1 SUPERTRUST(SUT) ל GBP
7.95944
1 SUPERTRUST(SUT) ל EUR
9.1426
1 SUPERTRUST(SUT) ל USD
$10.756
1 SUPERTRUST(SUT) ל MYR
RM45.1752
1 SUPERTRUST(SUT) ל TRY
440.88844
1 SUPERTRUST(SUT) ל JPY
¥1,581.132
1 SUPERTRUST(SUT) ל ARS
ARS$14,437.56368
1 SUPERTRUST(SUT) ל RUB
867.90164
1 SUPERTRUST(SUT) ל INR
941.47268
1 SUPERTRUST(SUT) ל IDR
Rp173,483.84668
1 SUPERTRUST(SUT) ל KRW
14,938.79328
1 SUPERTRUST(SUT) ל PHP
609.21984
1 SUPERTRUST(SUT) ל EGP
￡E.521.88112
1 SUPERTRUST(SUT) ל BRL
R$58.0824
1 SUPERTRUST(SUT) ל CAD
C$14.84328
1 SUPERTRUST(SUT) ל BDT
1,308.57496
1 SUPERTRUST(SUT) ל NGN
16,446.4618
1 SUPERTRUST(SUT) ל COP
$43,196.74136
1 SUPERTRUST(SUT) ל ZAR
R.188.98292
1 SUPERTRUST(SUT) ל UAH
445.8362
1 SUPERTRUST(SUT) ל VES
Bs1,505.84
1 SUPERTRUST(SUT) ל CLP
$10,325.76
1 SUPERTRUST(SUT) ל PKR
Rs3,049.54112
1 SUPERTRUST(SUT) ל KZT
5,754.89024
1 SUPERTRUST(SUT) ל THB
฿348.81708
1 SUPERTRUST(SUT) ל TWD
NT$327.5202
1 SUPERTRUST(SUT) ל AED
د.إ39.47452
1 SUPERTRUST(SUT) ל CHF
Fr8.6048
1 SUPERTRUST(SUT) ל HKD
HK$84.00436
1 SUPERTRUST(SUT) ל AMD
֏4,117.82704
1 SUPERTRUST(SUT) ל MAD
.د.م96.804
1 SUPERTRUST(SUT) ל MXN
$199.73892
1 SUPERTRUST(SUT) ל SAR
ريال40.335
1 SUPERTRUST(SUT) ל PLN
39.15184
1 SUPERTRUST(SUT) ל RON
лв46.46592
1 SUPERTRUST(SUT) ל SEK
kr102.50468
1 SUPERTRUST(SUT) ל BGN
лв17.96252
1 SUPERTRUST(SUT) ל HUF
Ft3,654.67368
1 SUPERTRUST(SUT) ל CZK
225.76844
1 SUPERTRUST(SUT) ל KWD
د.ك3.28058
1 SUPERTRUST(SUT) ל ILS
36.14016
1 SUPERTRUST(SUT) ל AOA
Kz9,804.84692
1 SUPERTRUST(SUT) ל BHD
.د.ب4.055012
1 SUPERTRUST(SUT) ל BMD
$10.756
1 SUPERTRUST(SUT) ל DKK
kr68.62328
1 SUPERTRUST(SUT) ל HNL
L281.59208
1 SUPERTRUST(SUT) ל MUR
490.90384
1 SUPERTRUST(SUT) ל NAD
$188.55268
1 SUPERTRUST(SUT) ל NOK
kr108.42048
1 SUPERTRUST(SUT) ל NZD
$18.2852
1 SUPERTRUST(SUT) ל PAB
B/.10.756
1 SUPERTRUST(SUT) ל PGK
K45.39032
1 SUPERTRUST(SUT) ל QAR
ر.ق39.04428
1 SUPERTRUST(SUT) ל RSD
дин.1,077.7512

SUPERTRUST מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SUPERTRUST, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSUPERTRUST הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SUPERTRUST

כמה שווה SUPERTRUST (SUT) היום?
החי SUTהמחיר ב USD הוא 10.756 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUT ל USD?
המחיר הנוכחי של SUT ל USD הוא $ 10.756. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SUPERTRUST?
שווי השוק של SUT הוא $ 21.78M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUT?
ההיצע במחזור של SUT הוא 2.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUT?
‏‏SUT השיג מחיר שיא (ATH) של 12.09560268516087 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUT?
SUT ‏‏רשם מחירATL של 0.3344397049660654 USD.
מהו נפח המסחר של SUT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUT הוא $ 557.92 USD.
האם SUT יעלה השנה?
SUT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:17:34 (UTC+8)

SUPERTRUST (SUT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SUT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SUT
SUT
USD
USD

1 SUT = 10.756 USD

מסחרSUT

USDTSUT
$10.756
$10.756$10.756
0.00%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד