SUPERTRUST (SUT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 10.756. במהלך 24 השעות האחרונות, SUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 10.755 לבין שיא של $ 12.08, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.09560268516087, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3344397049660654.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
SUPERTRUST (SUT) מידע שוק
No.842
$ 21.78M
$ 21.78M$ 21.78M
$ 557.92
$ 557.92$ 557.92
$ 2.56B
$ 2.56B$ 2.56B
2.02M
2.02M 2.02M
238,403,732
238,403,732 238,403,732
188,403,732
188,403,732 188,403,732
0.84%
MATIC
שווי השוק הנוכחי של SUPERTRUST הוא $ 21.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 557.92. ההיצע במחזור של SUT הוא 2.02M, עם היצע כולל של 188403732. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.56B.
SUPERTRUST (SUT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של SUPERTRUSTהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ +4.176
+63.46%
60 ימים
$ +4.405
+69.35%
90 ימים
$ +5.29
+96.78%
SUPERTRUST שינוי מחיר היום
היום,SUT רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
SUPERTRUST שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +4.176 (+63.46%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
SUPERTRUST שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SUT ראה שינוי של $ +4.405 (+69.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
SUPERTRUST שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +5.29 (+96.78%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)
SUPERTRUST זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSUT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SUPERTRUSTאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSUPERTRUST לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
