SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)

SUPERTRUST זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SUPERTRUSTההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



- לבדוקSUT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSUPERTRUST לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SUPERTRUSTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SUPERTRUST (SUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SUPERTRUST (SUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את SUPERTRUST תחזית המחיר עכשיו‏!

SUPERTRUST (SUT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SUPERTRUST (SUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SUPERTRUST (SUT)

מחפש איך לקנותSUPERTRUST? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SUPERTRUSTב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SUT למטבעות מקומיים

SUPERTRUST מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SUPERTRUST, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SUPERTRUST כמה שווה SUPERTRUST (SUT) היום? החי SUTהמחיר ב USD הוא 10.756 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי SUT ל USD? $ 10.756 . מהו שווי השוק של SUPERTRUST? שווי השוק של SUT הוא $ 21.78M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של SUT? ההיצע במחזור של SUT הוא 2.02M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUT? ‏‏SUT השיג מחיר שיא (ATH) של 12.09560268516087 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUT? SUT ‏‏רשם מחירATL של 0.3344397049660654 USD . מהו נפח המסחר של SUT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUT הוא $ 557.92 USD .

SUPERTRUST (SUT) עדכונים חשובים מהתעשייה

