SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees) אתר רשמי: https://supertrust.club/ מסמך לבן: https://supertrust.club/wp-content/uploads/2022/10/SUPER-TRUST_WHITEPAPERENG_ver2.0_241011-1.pdf סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x98965474ecbec2f532f1f780ee37b0b05f77ca55

SUPERTRUST (SUT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SUPERTRUST (SUT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 23.06M $ 23.06M $ 23.06M ההיצע הכולל: $ 188.40M $ 188.40M $ 188.40M אספקה במחזור: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.72B $ 2.72B $ 2.72B שיא כל הזמנים: $ 18.733 $ 18.733 $ 18.733 שפל כל הזמנים: $ 0.3344397049660654 $ 0.3344397049660654 $ 0.3344397049660654 מחיר נוכחי: $ 11.39 $ 11.39 $ 11.39 למידע נוסף על SUPERTRUST (SUT) מחיר

SUPERTRUST (SUT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SUPERTRUST (SUT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SUT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SUTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SUTטוקניומיקה, חקרו אתSUTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

מעוניין להוסיף את SUPERTRUST (SUT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SUT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

SUPERTRUST (SUT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SUTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SUT עכשיו את היסטוריית המחירים!

SUT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SUT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SUT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SUTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

