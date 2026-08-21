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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SUSHI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SUSHI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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SUSHI (SUSHI) ניתוח טכני היום

SUSHI (SUSHI) ניתוח טכני היום

דף SUSHI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SUSHI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SUSHI למטה.

SUSHI (SUSHI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.1847--+15.87%+10.46%-10.56%
למידע נוסף על SUSHI מחיר

SUSHI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SUSHI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 7
קנה 13
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 2קנה 11
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 5קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1844
0.1843
R2
0.1843
0.1842
R1
0.1842
0.1842
PP
0.1841
0.1841
S1
0.184
0.184
S2
0.1839
0.184
S3
0.1838
0.1839

SUSHI אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.15M
$13.25 M
$13.10 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.04M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.19 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.24 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.61 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.65 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

SUSHI זרימת הון

זרימת נטו פנימהSUSHIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.18
2026-08-20$0.04 M0.18
2026-08-19$0.08 M0.17
2026-08-18-$0.06 M0.16
2026-08-17-$0.02 M0.16

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על SUSHI

סחור ב SUSHI (SUSHI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב SUSHI מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSUSHI
$0.1847
$0.1847$0.1847
+3.06%
369.61K (USDT)
/USDCSUSHI
$0.1846
$0.1846$0.1846
+3.07%
313.76K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SUSHI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SUSHI
SUSHI
USD
USD

1 SUSHI = 0.1847 USD

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