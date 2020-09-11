SUN (SUN) ניתוח טכני היום דף SUN הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SUN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SUN למטה. הירשם

SUN (SUN) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.017384 -- -4.77% -5.76% -13.85%

SUN אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SUN במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 18 נייטרלי 6 קנה 2 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 6 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.017383 0.017383 R2 0.017383 0.017382 R1 0.017382 0.017382 PP 0.017382 0.017382 S1 0.017381 0.017381 S2 0.017381 0.017381 S3 0.01738 0.017381

SUN אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.38M $13.10 M $13.48 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.04M קניות פעילות ל-3 ימים $0.10 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.06 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.04M קניות פעילות ל-7 ימים $0.20 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.16 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. SUN זרימת הון זרימת נטו פנימה SUNUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.14 M 0.02 2026-08-20 -$0.19 M 0.02 2026-08-19 -$0.36 M 0.02 2026-08-18 $0.29 M 0.02 2026-08-17 $0.02 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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