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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SUN, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SUN, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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SUN (SUN) ניתוח טכני היום

SUN (SUN) ניתוח טכני היום

דף SUN הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SUN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SUN למטה.

SUN (SUN) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.017384---4.77%-5.76%-13.85%
למידע נוסף על SUN מחיר

SUN אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SUN במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 18
נייטרלי 6
קנה 2
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 6קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.017383
0.017383
R2
0.017383
0.017382
R1
0.017382
0.017382
PP
0.017382
0.017382
S1
0.017381
0.017381
S2
0.017381
0.017381
S3
0.01738
0.017381

SUN אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.38M
$13.10 M
$13.48 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.10 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.20 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.16 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

SUN זרימת הון

זרימת נטו פנימהSUNUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.14 M0.02
2026-08-20-$0.19 M0.02
2026-08-19-$0.36 M0.02
2026-08-18$0.29 M0.02
2026-08-17$0.02 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSUN
$0.017387
$0.017387$0.017387
+0.84%
9.22M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SUN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SUN
SUN
USD
USD

1 SUN = 0.017384 USD

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