SUN (SUN) מידע SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining. אתר רשמי: https://sun.io/ מסמך לבן: https://sun.io/docs/SUN_V3_Whitepaper_cn.pdf סייר בלוקים: https://tronscan.org/#/token20/TSSMHYeV2uE9qYH95DqyoCuNCzEL1NvU3S קנה SUNעכשיו!

SUN (SUN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SUN (SUN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 463.44M $ 463.44M $ 463.44M ההיצע הכולל: $ 19.90B $ 19.90B $ 19.90B אספקה במחזור: $ 19.16B $ 19.16B $ 19.16B FDV (שווי מדולל מלא): $ 481.38M $ 481.38M $ 481.38M שיא כל הזמנים: $ 0.066 $ 0.066 $ 0.066 שפל כל הזמנים: $ 0.0046319555547312 $ 0.0046319555547312 $ 0.0046319555547312 מחיר נוכחי: $ 0.024189 $ 0.024189 $ 0.024189 למידע נוסף על SUN (SUN) מחיר

SUN (SUN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SUN (SUN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SUN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SUNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SUNטוקניומיקה, חקרו אתSUNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SUN מעוניין להוסיף את SUN (SUN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SUN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SUN ב-MEXC עכשיו!

SUN (SUN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SUNעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SUN עכשיו את היסטוריית המחירים!

SUN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SUN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SUN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SUNעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

