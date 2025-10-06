SUMMIT מחיר היום

מחיר SUMMIT (SUMMIT) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000082, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUMMIT ל USD הוא $ 0.0000082 לכל SUMMIT.

SUMMIT כרגע מדורג במקום #3522 לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SUMMIT. ב‑24 השעות האחרונות, SUMMIT סחר בין $ 0.0000078 (נמוך) ל $ 0.0000087 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.002838504788824605, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000010580377364973.

ביצועים לטווח קצר, SUMMIT נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -5.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 24.42K.

SUMMIT (SUMMIT) מידע שוק

דירוג No.3522 שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 24.42K$ 24.42K $ 24.42K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.22M$ 17.22M $ 17.22M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 2,100,000,000,000 2,100,000,000,000 2,100,000,000,000 אספקה כוללת 2,030,499,956,251 2,030,499,956,251 2,030,499,956,251 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של SUMMIT הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 24.42K. ההיצע במחזור של SUMMIT הוא --, עם היצע כולל של 2030499956251. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.22M.