Sugar Boy (SUGAR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000448. במהלך 24 השעות האחרונות, SUGAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000447 לבין שיא של $ 0.000453, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUGARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.025404159231290562, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000439779919366206.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUGAR השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -0.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Sugar Boy (SUGAR) מידע שוק
No.2468
$ 437.42K
$ 437.42K$ 437.42K
$ 44.16K
$ 44.16K$ 44.16K
$ 448.00K
$ 448.00K$ 448.00K
976.38M
976.38M 976.38M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
97.63%
TRX
שווי השוק הנוכחי של Sugar Boy הוא $ 437.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.16K. ההיצע במחזור של SUGAR הוא 976.38M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 448.00K.
Sugar Boy (SUGAR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Sugar Boyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000198
-0.44%
30 ימים
$ -0.000044
-8.95%
60 ימים
$ -0.000075
-14.35%
90 ימים
$ -0.000123
-21.55%
Sugar Boy שינוי מחיר היום
היום,SUGAR רשם שינוי של $ -0.00000198 (-0.44%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Sugar Boy שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000044 (-8.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Sugar Boy שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SUGAR ראה שינוי של $ -0.000075 (-14.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Sugar Boy שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000123 (-21.55%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sugar Boy (SUGAR)?
Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR.
Sugar Boy זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sugar Boyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSUGAR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sugar Boyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSugar Boy לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Sugar Boyתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Sugar Boy (SUGAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sugar Boy (SUGAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sugar Boy.
הבנת הטוקנומיקה של Sugar Boy (SUGAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUGAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Sugar Boy (SUGAR)
מחפש איך לקנותSugar Boy? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sugar Boyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.