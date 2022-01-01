Sugar Boy (SUGAR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Sugar Boy (SUGAR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Sugar Boy (SUGAR) מידע Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR. אתר רשמי: https://dexscreener.com/tron/TW6KyaVEe7DGcL8dkd8yV88C2jAoyt3Ubk סייר בלוקים: https://tronscan.org/#/token20/TQKQRxEDH2vhtxGB4obGeHwu7AqGDryU3C קנה SUGARעכשיו!

Sugar Boy (SUGAR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sugar Boy (SUGAR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 438.39K $ 438.39K $ 438.39K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 976.38M $ 976.38M $ 976.38M FDV (שווי מדולל מלא): $ 449.00K $ 449.00K $ 449.00K שיא כל הזמנים: $ 0.02724 $ 0.02724 $ 0.02724 שפל כל הזמנים: $ 0.000437917232952859 $ 0.000437917232952859 $ 0.000437917232952859 מחיר נוכחי: $ 0.000449 $ 0.000449 $ 0.000449 למידע נוסף על Sugar Boy (SUGAR) מחיר

Sugar Boy (SUGAR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Sugar Boy (SUGAR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SUGAR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SUGARהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SUGARטוקניומיקה, חקרו אתSUGARהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SUGAR מעוניין להוסיף את Sugar Boy (SUGAR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SUGAR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SUGAR ב-MEXC עכשיו!

Sugar Boy (SUGAR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SUGARעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SUGAR עכשיו את היסטוריית המחירים!

SUGAR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SUGAR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SUGAR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SUGARעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

