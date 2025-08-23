Sui AI (SUAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0020512. במהלך 24 השעות האחרונות, SUAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0020005 לבין שיא של $ 0.0025103, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06575051430589494, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000145595744096286.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUAI השתנה ב +2.00% במהלך השעה האחרונה, -6.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Sui AI (SUAI) מידע שוק
SUI
שווי השוק הנוכחי של Sui AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.44K. ההיצע במחזור של SUAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.05M.
Sui AI (SUAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Sui AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000131528
-6.03%
30 ימים
$ -0.0013807
-40.24%
60 ימים
$ +0.0011147
+119.02%
90 ימים
$ +0.0001412
+7.39%
Sui AI שינוי מחיר היום
היום,SUAI רשם שינוי של $ -0.000131528 (-6.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Sui AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0013807 (-40.24%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Sui AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SUAI ראה שינוי של $ +0.0011147 (+119.02%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Sui AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0001412 (+7.39%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem.
Sui AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Sui AI (SUAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sui AI (SUAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sui AI.
הבנת הטוקנומיקה של Sui AI (SUAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
