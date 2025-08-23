עוד על SUAI

Sui AI סֵמֶל

Sui AI מְחִיר(SUAI)

1 SUAI ל USDמחיר חי:

$0.0020497
$0.0020497$0.0020497
-6.03%1D
USD
Sui AI (SUAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:04:17 (UTC+8)

Sui AI (SUAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0020005
$ 0.0020005$ 0.0020005
24 שעות נמוך
$ 0.0025103
$ 0.0025103$ 0.0025103
גבוה 24 שעות

$ 0.0020005
$ 0.0020005$ 0.0020005

$ 0.0025103
$ 0.0025103$ 0.0025103

$ 0.06575051430589494
$ 0.06575051430589494$ 0.06575051430589494

$ 0.000145595744096286
$ 0.000145595744096286$ 0.000145595744096286

+2.00%

-6.03%

+0.21%

+0.21%

Sui AI (SUAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0020512. במהלך 24 השעות האחרונות, SUAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0020005 לבין שיא של $ 0.0025103, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06575051430589494, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000145595744096286.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUAI השתנה ב +2.00% במהלך השעה האחרונה, -6.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sui AI (SUAI) מידע שוק

No.4171

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 62.44K
$ 62.44K$ 62.44K

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

שווי השוק הנוכחי של Sui AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.44K. ההיצע במחזור של SUAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.05M.

Sui AI (SUAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Sui AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000131528-6.03%
30 ימים$ -0.0013807-40.24%
60 ימים$ +0.0011147+119.02%
90 ימים$ +0.0001412+7.39%
Sui AI שינוי מחיר היום

היום,SUAI רשם שינוי של $ -0.000131528 (-6.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Sui AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0013807 (-40.24%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Sui AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SUAI ראה שינוי של $ +0.0011147 (+119.02%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Sui AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0001412 (+7.39%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sui AI (SUAI)?

בדוק את Sui AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSui AI (SUAI)

SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem.

Sui AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sui AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSUAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sui AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSui AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Sui AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sui AI (SUAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sui AI (SUAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sui AI.

בדוק את Sui AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Sui AI (SUAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sui AI (SUAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Sui AI (SUAI)

מחפש איך לקנותSui AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sui AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Sui AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Sui AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSui AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Sui AI

כמה שווה Sui AI (SUAI) היום?
החי SUAIהמחיר ב USD הוא 0.0020512 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUAI ל USD?
המחיר הנוכחי של SUAI ל USD הוא $ 0.0020512. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sui AI?
שווי השוק של SUAI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUAI?
ההיצע במחזור של SUAI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUAI?
‏‏SUAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.06575051430589494 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUAI?
SUAI ‏‏רשם מחירATL של 0.000145595744096286 USD.
מהו נפח המסחר של SUAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUAI הוא $ 62.44K USD.
האם SUAI יעלה השנה?
SUAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:04:17 (UTC+8)

SUAI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SUAI
SUAI
USD
USD

1 SUAI = 0.0020512 USD

