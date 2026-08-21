קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על STRK, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על STRK, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על STRK

STRK מידע על מחיר

מה זה STRK

STRK מסמך לבן

STRK אתר רשמי

STRK טוקניומיקה

STRK תחזית מחיר

STRK היסטוריה

STRK מדריך קנייה

STRKממיר מטבעות לפיאט

STRK ספוט

STRK חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

STRK (STRK) ניתוח טכני היום

STRK (STRK) ניתוח טכני היום

דף STRK הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של STRK מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של STRK למטה.

STRK (STRK) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02574--+12.54%-11.43%-36.45%
למידע נוסף על STRK מחיר

STRK אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של STRK במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 5
קנה 6
ממוצעים נעים:מכורמכור 10נייטרלי 1קנה 3
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 4קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02576
0.02576
R2
0.02576
0.02575
R1
0.02575
0.02575
PP
0.02575
0.02575
S1
0.02574
0.02574
S2
0.02574
0.02574
S3
0.02573
0.02574

STRK אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.90M
$7.66 M
$8.56 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.05M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.55 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.50 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.01 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.99 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

STRK זרימת הון

זרימת נטו פנימהSTRKUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.14 M0.03
2026-08-20-$0.19 M0.03
2026-08-19-$0.06 M0.02
2026-08-18-$0.07 M0.02
2026-08-17-$0.09 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על STRK

סחור ב STRK (STRK) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב STRK מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSTRK
$0.02577
$0.02577$0.02577
-1.79%
11.69M (USDT)
/USDCSTRK
$0.02573
$0.02573$0.02573
-2.01%
2.23M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

STRK-ל-USD מחשבון

סְכוּם

STRK
STRK
USD
USD

1 STRK = 0.02574 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.