STRK (STRK) ניתוח טכני היום דף STRK הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של STRK מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של STRK למטה. הירשם

STRK (STRK) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.02574 -- +12.54% -11.43% -36.45%

STRK אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של STRK במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 15 נייטרלי 5 קנה 6 ממוצעים נעים : מכור מכור 10 נייטרלי 1 קנה 3 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 5 נייטרלי 4 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.02576 0.02576 R2 0.02576 0.02575 R1 0.02575 0.02575 PP 0.02575 0.02575 S1 0.02574 0.02574 S2 0.02574 0.02574 S3 0.02573 0.02574

STRK אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.90M $7.66 M $8.56 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.05M קניות פעילות ל-3 ימים $0.55 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.50 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $1.01 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.99 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. STRK זרימת הון זרימת נטו פנימה STRKUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.14 M 0.03 2026-08-20 -$0.19 M 0.03 2026-08-19 -$0.06 M 0.02 2026-08-18 -$0.07 M 0.02 2026-08-17 -$0.09 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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