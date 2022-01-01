STRK (STRK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי STRK (STRK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

STRK (STRK) מידע Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security. אתר רשמי: https://starknet.io/ מסמך לבן: https://starknet.io/docs/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xca14007eff0db1f8135f4c25b34de49ab0d42766 קנה STRKעכשיו!

STRK (STRK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור STRK (STRK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 499.79M $ 499.79M $ 499.79M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 3.84B $ 3.84B $ 3.84B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B שיא כל הזמנים: $ 3.998 $ 3.998 $ 3.998 שפל כל הזמנים: $ 0.09690269162798996 $ 0.09690269162798996 $ 0.09690269162798996 מחיר נוכחי: $ 0.1303 $ 0.1303 $ 0.1303 למידע נוסף על STRK (STRK) מחיר

STRK (STRK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של STRK (STRK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STRK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STRKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STRKטוקניומיקה, חקרו אתSTRKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

