Serum סֵמֶל

Serum מְחִיר(SRM)

1 SRM ל USDמחיר חי:

$0.01349
$0.01349
+6.05%1D
USD
Serum (SRM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:54:12 (UTC+8)

Serum (SRM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01267
$ 0.01267
24 שעות נמוך
$ 0.01449
$ 0.01449
גבוה 24 שעות

$ 0.01267
$ 0.01267

$ 0.01449
$ 0.01449

$ 13.72061656
$ 13.72061656

$ 0.008542735231380561
$ 0.008542735231380561

+0.14%

+6.05%

+9.31%

+9.31%

Serum (SRM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0135. במהלך 24 השעות האחרונות, SRM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01267 לבין שיא של $ 0.01449, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SRMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 13.72061656, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.008542735231380561.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SRM השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, +6.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Serum (SRM) מידע שוק

No.1588

$ 3.55M
$ 3.55M

$ 56.81K
$ 56.81K

$ 14.75M
$ 14.75M

263.24M
263.24M

1,092,844,982
1,092,844,982

ETH

שווי השוק הנוכחי של Serum הוא $ 3.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.81K. ההיצע במחזור של SRM הוא 263.24M, עם היצע כולל של 1092844982. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.75M.

Serum (SRM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Serumהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0007696+6.05%
30 ימים$ -0.00136-9.16%
60 ימים$ +0.00158+13.25%
90 ימים$ -0.00082-5.73%
Serum שינוי מחיר היום

היום,SRM רשם שינוי של $ +0.0007696 (+6.05%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Serum שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00136 (-9.16%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Serum שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SRM ראה שינוי של $ +0.00158 (+13.25%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Serum שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00082 (-5.73%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Serum (SRM)?

בדוק את Serum עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSerum (SRM)

"Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements"

Serum זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Serumההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSRM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Serumאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSerum לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Serumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Serum (SRM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Serum (SRM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Serum.

בדוק את Serum תחזית המחיר עכשיו‏!

Serum (SRM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Serum (SRM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SRM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Serum (SRM)

מחפש איך לקנותSerum? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Serumב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SRM למטבעות מקומיים

Serum מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Serum, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSerum הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Serum

כמה שווה Serum (SRM) היום?
החי SRMהמחיר ב USD הוא 0.0135 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SRM ל USD?
המחיר הנוכחי של SRM ל USD הוא $ 0.0135. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Serum?
שווי השוק של SRM הוא $ 3.55M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SRM?
ההיצע במחזור של SRM הוא 263.24M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SRM?
‏‏SRM השיג מחיר שיא (ATH) של 13.72061656 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SRM?
SRM ‏‏רשם מחירATL של 0.008542735231380561 USD.
מהו נפח המסחר של SRM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SRM הוא $ 56.81K USD.
האם SRM יעלה השנה?
SRM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SRM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:54:12 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

