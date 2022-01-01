Serum (SRM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Serum (SRM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Serum (SRM) מידע "Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements" אתר רשמי: https://portal.projectserum.com/ מסמך לבן: https://docs.projectserum.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt קנה SRMעכשיו!

Serum (SRM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Serum (SRM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.12M $ 3.12M $ 3.12M ההיצע הכולל: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B אספקה במחזור: $ 263.24M $ 263.24M $ 263.24M FDV (שווי מדולל מלא): $ 12.97M $ 12.97M $ 12.97M שיא כל הזמנים: $ 13.6943 $ 13.6943 $ 13.6943 שפל כל הזמנים: $ 0.008212003055769157 $ 0.008212003055769157 $ 0.008212003055769157 מחיר נוכחי: $ 0.01187 $ 0.01187 $ 0.01187 למידע נוסף על Serum (SRM) מחיר

Serum (SRM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Serum (SRM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SRM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SRMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SRMטוקניומיקה, חקרו אתSRMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SRM מעוניין להוסיף את Serum (SRM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SRM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SRM ב-MEXC עכשיו!

Serum (SRM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SRMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SRM עכשיו את היסטוריית המחירים!

SRM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SRM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SRM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SRMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

