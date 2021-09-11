SRM

"Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements"

שֵׁםSRM

דירוגNo.1671

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.05%

אספקת מחזור263,244,669

מקסימום היצע0

אספקה כוללת1,092,844,982

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים13.72061656,2021-09-11

המחיר הנמוך ביותר0.008212003055769157,2025-08-25

בלוקצ'יין ציבוריETH

Loading...