מה זהSRLTY (SRLTY)

SaitaRealty is a satellite token in the Saitama ecosystem bringing a Web 3.0 approach to real world real estate. SaitaRealty will enable token buyers to be shareholders in a realty ecosystem through tokenomics that fund infrastructure and return profit from the developments.

SRLTY זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SRLTYההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקSRLTY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SRLTYאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSRLTY לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SRLTYתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SRLTY (SRLTY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SRLTY (SRLTY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SRLTY.

בדוק את SRLTY תחזית המחיר עכשיו‏!

SRLTY (SRLTY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SRLTY (SRLTY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SRLTY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SRLTY (SRLTY)

מחפש איך לקנותSRLTY? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SRLTYב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SRLTY למטבעות מקומיים

1 SRLTY(SRLTY) ל VND ₫ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל AUD A$ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל GBP ￡ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל EUR € -- 1 SRLTY(SRLTY) ל USD $ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל MYR RM -- 1 SRLTY(SRLTY) ל TRY ₺ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל JPY ¥ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל ARS ARS$ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל RUB ₽ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל INR ₹ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל IDR Rp -- 1 SRLTY(SRLTY) ל KRW ₩ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל PHP ₱ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל EGP ￡E. -- 1 SRLTY(SRLTY) ל BRL R$ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל CAD C$ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל BDT ৳ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל NGN ₦ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל COP $ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל ZAR R. -- 1 SRLTY(SRLTY) ל UAH ₴ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל VES Bs -- 1 SRLTY(SRLTY) ל CLP $ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל PKR Rs -- 1 SRLTY(SRLTY) ל KZT ₸ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל THB ฿ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל TWD NT$ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל AED د.إ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל CHF Fr -- 1 SRLTY(SRLTY) ל HKD HK$ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל AMD ֏ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל MAD .د.م -- 1 SRLTY(SRLTY) ל MXN $ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל SAR ريال -- 1 SRLTY(SRLTY) ל PLN zł -- 1 SRLTY(SRLTY) ל RON лв -- 1 SRLTY(SRLTY) ל SEK kr -- 1 SRLTY(SRLTY) ל BGN лв -- 1 SRLTY(SRLTY) ל HUF Ft -- 1 SRLTY(SRLTY) ל CZK Kč -- 1 SRLTY(SRLTY) ל KWD د.ك -- 1 SRLTY(SRLTY) ל ILS ₪ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל AOA Kz -- 1 SRLTY(SRLTY) ל BHD .د.ب -- 1 SRLTY(SRLTY) ל BMD $ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל DKK kr -- 1 SRLTY(SRLTY) ל HNL L -- 1 SRLTY(SRLTY) ל MUR ₨ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל NAD $ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל NOK kr -- 1 SRLTY(SRLTY) ל NZD $ -- 1 SRLTY(SRLTY) ל PAB B/. -- 1 SRLTY(SRLTY) ל PGK K -- 1 SRLTY(SRLTY) ל QAR ر.ق -- 1 SRLTY(SRLTY) ל RSD дин. --

נסה ממיר

SRLTY מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SRLTY, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SRLTY כמה שווה SRLTY (SRLTY) היום? החי SRLTYהמחיר ב USD הוא -- USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי SRLTY ל USD? -- . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של SRLTY ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של SRLTY? שווי השוק של SRLTY הוא -- USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של SRLTY? ההיצע במחזור של SRLTY הוא -- USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SRLTY? ‏‏SRLTY השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SRLTY? SRLTY ‏‏רשם מחירATL של -- USD . מהו נפח המסחר של SRLTY? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SRLTY הוא -- USD . האם SRLTY יעלה השנה? SRLTY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SRLTY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

SRLTY (SRLTY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 21:14:39 עדכוני תעשייה שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

חדשות חמות

WLFI מפעילה את שוק הקריפטו: חווית מסחר בחוזי נצחיים לפני השוק ואירועי הטבות ב-MEXC הפוקוס בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים כיום הוא על World Liberty Financial (WLFI). כפרויקט שמשלב תכנים פוליטיים וחדשנות בתחום ה-DeFi, WLFI עוררה עניין רחב עוד לפני השקתה. MEXC, כפלטפורמת המסחר הקריפטו המובילה בעולם, השיקה לראשונה את מסחר החוזים הנצחיים של WLFI לפני השוק, מאפשרת למשתמשים לתכנן מראש את האסטרטגיות שלהם בשוק. בנוסף, MEXC השיקה גם את אירוע WLFI Pre-Hype Fest S2, שמספק הזדמנויות תגמול משמעותיות למשתמשים החדשים.

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו? בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.