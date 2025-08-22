עוד על SRC

Safe Road Club סֵמֶל

Safe Road Club מְחִיר(SRC)

1 SRC ל USDמחיר חי:

$0.002209
$0.002209$0.002209
+2.45%1D
USD
Safe Road Club (SRC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:31:06 (UTC+8)

Safe Road Club (SRC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00215
$ 0.00215$ 0.00215
24 שעות נמוך
$ 0.00221
$ 0.00221$ 0.00221
גבוה 24 שעות

$ 0.00215
$ 0.00215$ 0.00215

$ 0.00221
$ 0.00221$ 0.00221

$ 2.0625524851901877
$ 2.0625524851901877$ 2.0625524851901877

$ 0.005706798574656465
$ 0.005706798574656465$ 0.005706798574656465

0.00%

+2.45%

+10.06%

+10.06%

Safe Road Club (SRC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002209. במהלך 24 השעות האחרונות, SRC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00215 לבין שיא של $ 0.00221, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SRCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.0625524851901877, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005706798574656465.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SRC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +2.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Safe Road Club (SRC) מידע שוק

No.8788

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 62.14K
$ 62.14K$ 62.14K

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,981.2
999,999,981.2 999,999,981.2

0.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Safe Road Club הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.14K. ההיצע במחזור של SRC הוא 0.00, עם היצע כולל של 999999981.2. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.21M.

Safe Road Club (SRC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Safe Road Clubהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00005283+2.45%
30 ימים$ +0.001064+92.92%
60 ימים$ +0.000299+15.65%
90 ימים$ -0.004971-69.24%
Safe Road Club שינוי מחיר היום

היום,SRC רשם שינוי של $ +0.00005283 (+2.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Safe Road Club שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001064 (+92.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Safe Road Club שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SRC ראה שינוי של $ +0.000299 (+15.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Safe Road Club שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.004971 (-69.24%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Safe Road Club (SRC)?

בדוק את Safe Road Club עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSafe Road Club (SRC)

Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.

Safe Road Club זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Safe Road Clubההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSRC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Safe Road Clubאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSafe Road Club לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Safe Road Clubתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Safe Road Club (SRC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Safe Road Club (SRC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Safe Road Club.

בדוק את Safe Road Club תחזית המחיר עכשיו‏!

Safe Road Club (SRC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Safe Road Club (SRC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SRC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Safe Road Club (SRC)

מחפש איך לקנותSafe Road Club? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Safe Road Clubב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SRC למטבעות מקומיים

Safe Road Club מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Safe Road Club, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSafe Road Club הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Safe Road Club

כמה שווה Safe Road Club (SRC) היום?
החי SRCהמחיר ב USD הוא 0.002209 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SRC ל USD?
המחיר הנוכחי של SRC ל USD הוא $ 0.002209. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Safe Road Club?
שווי השוק של SRC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SRC?
ההיצע במחזור של SRC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SRC?
‏‏SRC השיג מחיר שיא (ATH) של 2.0625524851901877 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SRC?
SRC ‏‏רשם מחירATL של 0.005706798574656465 USD.
מהו נפח המסחר של SRC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SRC הוא $ 62.14K USD.
האם SRC יעלה השנה?
SRC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SRC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:31:06 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

