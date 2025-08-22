Safe Road Club (SRC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002209. במהלך 24 השעות האחרונות, SRC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00215 לבין שיא של $ 0.00221, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SRCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.0625524851901877, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005706798574656465.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SRC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +2.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Safe Road Club (SRC) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Safe Road Club הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.14K. ההיצע במחזור של SRC הוא 0.00, עם היצע כולל של 999999981.2. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.21M.
Safe Road Club (SRC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Safe Road Clubהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00005283
+2.45%
30 ימים
$ +0.001064
+92.92%
60 ימים
$ +0.000299
+15.65%
90 ימים
$ -0.004971
-69.24%
Safe Road Club שינוי מחיר היום
היום,SRC רשם שינוי של $ +0.00005283 (+2.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Safe Road Club שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001064 (+92.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Safe Road Club שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SRC ראה שינוי של $ +0.000299 (+15.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Safe Road Club שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.004971 (-69.24%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Safe Road Club (SRC)?
Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.