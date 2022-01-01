Safe Road Club (SRC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Safe Road Club (SRC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Safe Road Club (SRC) מידע Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities. אתר רשמי: https://saferoadclub.app/ מסמך לבן: https://saferoadclub.gitbook.io/src-ai סייר בלוקים: https://solscan.io/token/5gkd3yk3WmTEjYxiTsCXk3p8uPd9W85L5UNYNUQaheyb קנה SRCעכשיו!

Safe Road Club (SRC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Safe Road Club (SRC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M שיא כל הזמנים: $ 14.732 $ 14.732 $ 14.732 שפל כל הזמנים: $ 0.005706798574656465 $ 0.005706798574656465 $ 0.005706798574656465 מחיר נוכחי: $ 0.002284 $ 0.002284 $ 0.002284 למידע נוסף על Safe Road Club (SRC) מחיר

Safe Road Club (SRC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Safe Road Club (SRC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SRC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SRCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SRCטוקניומיקה, חקרו אתSRCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SRC מעוניין להוסיף את Safe Road Club (SRC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SRC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SRC ב-MEXC עכשיו!

Safe Road Club (SRC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SRCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SRC עכשיו את היסטוריית המחירים!

SRC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SRC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SRC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SRCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

