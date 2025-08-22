עוד על SQT

SubQuery Network סֵמֶל

SubQuery Network מְחִיר(SQT)

1 SQT ל USD מחיר חי:

-1.40%1D
USD
SubQuery Network (SQT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:30:58 (UTC+8)

SubQuery Network (SQT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.21%

-1.40%

-4.67%

-4.67%

SubQuery Network (SQT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0008806. במהלך 24 השעות האחרונות, SQT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0008775 לבין שיא של $ 0.0009096, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SQTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05551085304479353, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000865276655499394.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SQT השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -1.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SubQuery Network (SQT) מידע שוק

No.3955

ETH

שווי השוק הנוכחי של SubQuery Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.85K. ההיצע במחזור של SQT הוא 0.00, עם היצע כולל של 10442000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.20M.

SubQuery Network (SQT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SubQuery Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000012499-1.40%
30 ימים$ -0.0001094-11.06%
60 ימים$ -0.0003074-25.88%
90 ימים$ -0.0004344-33.04%
SubQuery Network שינוי מחיר היום

היום,SQT רשם שינוי של $ -0.000012499 (-1.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SubQuery Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001094 (-11.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SubQuery Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SQT ראה שינוי של $ -0.0003074 (-25.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SubQuery Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0004344 (-33.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SubQuery Network (SQT)?

בדוק את SubQuery Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSubQuery Network (SQT)

SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains.

SubQuery Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SubQuery Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSQT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SubQuery Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSubQuery Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SubQuery Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SubQuery Network (SQT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SubQuery Network (SQT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SubQuery Network.

בדוק את SubQuery Network תחזית המחיר עכשיו‏!

SubQuery Network (SQT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SubQuery Network (SQT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SQT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SubQuery Network (SQT)

מחפש איך לקנותSubQuery Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SubQuery Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SQT למטבעות מקומיים

1 SubQuery Network(SQT) ל VND
23.172989
1 SubQuery Network(SQT) ל AUD
A$0.001356124
1 SubQuery Network(SQT) ל GBP
0.000651644
1 SubQuery Network(SQT) ל EUR
0.00074851
1 SubQuery Network(SQT) ל USD
$0.0008806
1 SubQuery Network(SQT) ל MYR
RM0.00369852
1 SubQuery Network(SQT) ל TRY
0.036086988
1 SubQuery Network(SQT) ל JPY
¥0.1294482
1 SubQuery Network(SQT) ל ARS
ARS$1.1632726
1 SubQuery Network(SQT) ל RUB
0.07097636
1 SubQuery Network(SQT) ל INR
0.07709653
1 SubQuery Network(SQT) ל IDR
Rp14.203223818
1 SubQuery Network(SQT) ל KRW
1.223047728
1 SubQuery Network(SQT) ל PHP
0.04997405
1 SubQuery Network(SQT) ל EGP
￡E.0.042726712
1 SubQuery Network(SQT) ל BRL
R$0.004790464
1 SubQuery Network(SQT) ל CAD
C$0.001215228
1 SubQuery Network(SQT) ל BDT
0.106147524
1 SubQuery Network(SQT) ל NGN
1.344420826
1 SubQuery Network(SQT) ל COP
$3.5224
1 SubQuery Network(SQT) ל ZAR
R.0.015436918
1 SubQuery Network(SQT) ל UAH
0.036069376
1 SubQuery Network(SQT) ל VES
Bs0.123284
1 SubQuery Network(SQT) ל CLP
$0.8444954
1 SubQuery Network(SQT) ל PKR
Rs0.247633526
1 SubQuery Network(SQT) ל KZT
0.469148456
1 SubQuery Network(SQT) ל THB
฿0.028566664
1 SubQuery Network(SQT) ל TWD
NT$0.026840688
1 SubQuery Network(SQT) ל AED
د.إ0.003231802
1 SubQuery Network(SQT) ל CHF
Fr0.00070448
1 SubQuery Network(SQT) ל HKD
HK$0.006877486
1 SubQuery Network(SQT) ל AMD
֏0.333430384
1 SubQuery Network(SQT) ל MAD
.د.م0.007898982
1 SubQuery Network(SQT) ל MXN
$0.016414384
1 SubQuery Network(SQT) ל SAR
ريال0.00330225
1 SubQuery Network(SQT) ל PLN
0.003205384
1 SubQuery Network(SQT) ל RON
лв0.003804192
1 SubQuery Network(SQT) ל SEK
kr0.008383312
1 SubQuery Network(SQT) ל BGN
лв0.001470602
1 SubQuery Network(SQT) ל HUF
Ft0.299518478
1 SubQuery Network(SQT) ל CZK
0.0184926
1 SubQuery Network(SQT) ל KWD
د.ك0.000268583
1 SubQuery Network(SQT) ל ILS
0.002976428
1 SubQuery Network(SQT) ל AOA
Kz0.802728542
1 SubQuery Network(SQT) ל BHD
.د.ب0.0003319862
1 SubQuery Network(SQT) ל BMD
$0.0008806
1 SubQuery Network(SQT) ל DKK
kr0.005618228
1 SubQuery Network(SQT) ל HNL
L0.022833958
1 SubQuery Network(SQT) ל MUR
0.040190584
1 SubQuery Network(SQT) ל NAD
$0.015392888
1 SubQuery Network(SQT) ל NOK
kr0.008911672
1 SubQuery Network(SQT) ל NZD
$0.00149702
1 SubQuery Network(SQT) ל PAB
B/.0.0008806
1 SubQuery Network(SQT) ל PGK
K0.003680908
1 SubQuery Network(SQT) ל QAR
ر.ق0.003178966
1 SubQuery Network(SQT) ל RSD
дин.0.088253732

SubQuery Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SubQuery Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSubQuery Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SubQuery Network

כמה שווה SubQuery Network (SQT) היום?
החי SQTהמחיר ב USD הוא 0.0008806 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SQT ל USD?
המחיר הנוכחי של SQT ל USD הוא $ 0.0008806. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SubQuery Network?
שווי השוק של SQT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SQT?
ההיצע במחזור של SQT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SQT?
‏‏SQT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05551085304479353 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SQT?
SQT ‏‏רשם מחירATL של 0.000865276655499394 USD.
מהו נפח המסחר של SQT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SQT הוא $ 56.85K USD.
האם SQT יעלה השנה?
SQT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SQT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:30:58 (UTC+8)

SubQuery Network (SQT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

