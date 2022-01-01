SubQuery Network (SQT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SubQuery Network (SQT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SubQuery Network (SQT) מידע SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains. אתר רשמי: https://www.subquery.network מסמך לבן: https://academy.subquery.network/subquery_network/introduction/introduction.html סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x09395a2A58DB45db0da254c7EAa5AC469D8bDc85

SubQuery Network (SQT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SubQuery Network (SQT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 10.44B $ 10.44B $ 10.44B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.70M $ 8.70M $ 8.70M שיא כל הזמנים: $ 0.011456 $ 0.011456 $ 0.011456 שפל כל הזמנים: $ 0.000844375274506349 $ 0.000844375274506349 $ 0.000844375274506349 מחיר נוכחי: $ 0.0008329 $ 0.0008329 $ 0.0008329 למידע נוסף על SubQuery Network (SQT) מחיר

SubQuery Network (SQT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SubQuery Network (SQT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SQT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SQTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SQTטוקניומיקה, חקרו אתSQTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

SubQuery Network (SQT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SQTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SQT עכשיו את היסטוריית המחירים!

SQT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SQT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SQT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SQTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

