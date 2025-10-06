SPDR S P 500 ETF מחיר היום

מחיר SPDR S P 500 ETF (SPYON) בזמן אמת היום הוא $ 664.81, עם שינוי של 1.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPYON ל USD הוא $ 664.81 לכל SPYON.

SPDR S P 500 ETF כרגע מדורג במקום #690 לפי שווי שוק של $ 24.60M, עם היצע במחזור של 37.00K SPYON. ב‑24 השעות האחרונות, SPYON סחר בין $ 662.28 (נמוך) ל $ 678.42 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 690.6831306581166, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 640.4052156827559.

ביצועים לטווח קצר, SPYON נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו -2.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 57.34K.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) מידע שוק

דירוג No.690 שווי שוק $ 24.60M$ 24.60M $ 24.60M נפח (24 שעות) $ 57.34K$ 57.34K $ 57.34K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.60M$ 24.60M $ 24.60M אספקת מחזור 37.00K 37.00K 37.00K אספקה כוללת 37,004.40705077 37,004.40705077 37,004.40705077 בלוקצ'יין ציבורי ETH

