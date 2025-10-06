ExchangeDEX+
מחיר SPDR S P 500 ETF בזמן אמת היום הוא 664.81 USD.SPYON שווי השוק הוא 24,600,899.8514224037 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר SPYON ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!מחיר SPDR S P 500 ETF בזמן אמת היום הוא 664.81 USD.SPYON שווי השוק הוא 24,600,899.8514224037 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר SPYON ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על SPYON

SPYON מידע על מחיר

מה זה SPYON

SPYON אתר רשמי

SPYON טוקניומיקה

SPYON תחזית מחיר

SPYON היסטוריה

SPYON מדריך קנייה

SPDR S P 500 ETF סֵמֶל

SPDR S P 500 ETF מְחִיר(SPYON)

1 SPYON ל USDמחיר חי:

$664.81
-1.21%1D
SPDR S P 500 ETF (SPYON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:16:15 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF מחיר היום

מחיר SPDR S P 500 ETF (SPYON) בזמן אמת היום הוא $ 664.81, עם שינוי של 1.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPYON ל USD הוא $ 664.81 לכל SPYON.

SPDR S P 500 ETF כרגע מדורג במקום #690 לפי שווי שוק של $ 24.60M, עם היצע במחזור של 37.00K SPYON. ב‑24 השעות האחרונות, SPYON סחר בין $ 662.28 (נמוך) ל $ 678.42 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 690.6831306581166, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 640.4052156827559.

ביצועים לטווח קצר, SPYON נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו -2.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 57.34K.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) מידע שוק

No.690

$ 24.60M
$ 57.34K
$ 24.60M
37.00K
37,004.40705077
ETH

שווי השוק הנוכחי של SPDR S P 500 ETF הוא $ 24.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.34K. ההיצע במחזור של SPYON הוא 37.00K, עם היצע כולל של 37004.40705077. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.60M.

SPDR S P 500 ETF היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 662.28
24 שעות נמוך
$ 678.42
גבוה 24 שעות

$ 662.28
$ 678.42
$ 690.6831306581166
$ 640.4052156827559
-0.07%

-1.21%

-2.63%

-2.63%

SPDR S P 500 ETF (SPYON) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SPDR S P 500 ETFהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -8.1427-1.21%
30 ימים$ -6.26-0.94%
60 ימים$ +3.08+0.46%
90 ימים$ +64.81+10.80%
SPDR S P 500 ETF שינוי מחיר היום

היום,SPYON רשם שינוי של $ -8.1427 (-1.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SPDR S P 500 ETF שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -6.26 (-0.94%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SPDR S P 500 ETF שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SPYON ראה שינוי של $ +3.08 (+0.46%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SPDR S P 500 ETF שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +64.81 (+10.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SPDR S P 500 ETF (SPYON)?

בדוק את SPDR S P 500 ETF עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור SPDR S P 500 ETF

SPDR S P 500 ETF (SPYON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SPYON הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
SPDR S P 500 ETF (SPYON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של SPDR S P 500 ETF עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר SPDR S P 500 ETF יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור SPYON תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על SPDR S P 500 ETF תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב SPDR S P 500 ETF

מוכן להתחיל עם SPDR S P 500 ETF? קניית SPYON מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות SPDR S P 500 ETF. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את SPDR S P 500 ETF (SPYON) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-37.00K אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וSPDR S P 500 ETFיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות SPDR S P 500 ETF (SPYON) מדריך

מה אפשר לעשות עם SPDR S P 500 ETF

החזקת SPDR S P 500 ETF מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של SPDR S P 500 ETF (SPYON) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
יוצר
לוקח
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
--
בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהSPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SPDR S P 500 ETF מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SPDR S P 500 ETF, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרSPDR S P 500 ETF הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SPDR S P 500 ETF

כמה שווה 1 SPDR S P 500 ETF ב-2030?
אם SPDR S P 500 ETF תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של SPDR S P 500 ETF מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:16:15 (UTC+8)

גלה עוד על SPDR S P 500 ETF

SPYON USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב SPYON עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של SPYON USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב SPDR S P 500 ETF (SPYON) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב SPDR S P 500 ETF מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSPYON
$664.81
-1.21%
0.00% (USDT)

