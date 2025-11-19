בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / SPDR S P 500 ETF (SPYON) /

SPDR S P 500 ETF (SPYON) תחזית מחיר (USD)

קבל SPDR S P 500 ETF תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SPYON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות SPYON

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של SPDR S P 500 ETF % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $663.19 $663.19 $663.19 +0.55% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה SPDR S P 500 ETF תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) SPDR S P 500 ETF (SPYON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, SPDR S P 500 ETF ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 663.19 בשנת 2025. SPDR S P 500 ETF (SPYON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, SPDR S P 500 ETF ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 696.3495 בשנת 2026. SPDR S P 500 ETF (SPYON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SPYON הוא $ 731.1669 עם 10.25% שיעור צמיחה. SPDR S P 500 ETF (SPYON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SPYON הוא $ 767.7253 עם 15.76% שיעור צמיחה. SPDR S P 500 ETF (SPYON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SPYON הוא $ 806.1115 עם 21.55% שיעור צמיחה. SPDR S P 500 ETF (SPYON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SPYON הוא $ 846.4171 עם 27.63% שיעור צמיחה. SPDR S P 500 ETF (SPYON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של SPDR S P 500 ETF עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,378.7243. SPDR S P 500 ETF (SPYON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של SPDR S P 500 ETF עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2,245.7967. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 663.19 0.00%

2026 $ 696.3495 5.00%

2027 $ 731.1669 10.25%

2028 $ 767.7253 15.76%

2029 $ 806.1115 21.55%

2030 $ 846.4171 27.63%

2031 $ 888.7380 34.01%

2032 $ 933.1749 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 979.8336 47.75%

2034 $ 1,028.8253 55.13%

2035 $ 1,080.2666 62.89%

2036 $ 1,134.2799 71.03%

2037 $ 1,190.9939 79.59%

2038 $ 1,250.5436 88.56%

2039 $ 1,313.0708 97.99%

2040 $ 1,378.7243 107.89% הצג עוד לטווח קצר SPDR S P 500 ETF תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 663.19 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 663.2808 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 663.8259 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 665.9154 0.41% SPDR S P 500 ETF (SPYON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSPYONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $663.19 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. SPDR S P 500 ETF (SPYON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSPYON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $663.2808 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. SPDR S P 500 ETF (SPYON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSPYON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $663.8259 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. SPDR S P 500 ETF (SPYON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSPYON הוא $665.9154 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית SPDR S P 500 ETF מחיר נוכחי $ 663.19$ 663.19 $ 663.19 שינוי מחיר (24 שעות) +0.55% שווי שוק $ 24.54M$ 24.54M $ 24.54M אספקת מחזור 37.00K 37.00K 37.00K נפח (24 שעות) $ 57.64K$ 57.64K $ 57.64K נפח (24 שעות) -- המחיר SPYON העדכני הוא $ 663.19. יש לו שינוי של +0.55% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 57.64Kב 24 שעות. בנוסף, SPYON יש כמות במעגל של 37.00K ושווי שוק כולל של $ 24.54M. צפה SPYON במחיר חי

איך לקנות SPDR S P 500 ETF (SPYON) מנסה לקנות SPYON? כעת ניתן לרכוש SPYON באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות SPDR S P 500 ETF ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות SPYON עכשיו

SPDR S P 500 ETF מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSPDR S P 500 ETFדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSPDR S P 500 ETF הוא 663.19USD. היצע במחזור של SPDR S P 500 ETF(SPYON) הוא 0.00 SPYON , מה שמעניק לו שווי שוק של $24.54M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.01% $ -11.2999 $ 674.83 $ 658.52

7 ימים -0.02% $ -18.8999 $ 687.52 $ 658.52

30 ימים 0.00% $ 0.180000 $ 712.92 $ 634.83 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,SPDR S P 500 ETF הראה תנועת מחירים של $-11.2999 , המשקפת -0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,SPDR S P 500 ETF נסחר בשיא של $687.52 ושפל של $658.52 . נרשם שינוי במחיר של -0.02% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSPYON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,SPDR S P 500 ETF חווה 0.00% שינוי, המשקף בערך $0.180000 לערכו. זה מצביע על כך ש SPYON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של SPDR S P 500 ETF המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה SPYON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך SPDR S P 500 ETF (SPYON) מודול חיזוי מחיר עובד? SPDR S P 500 ETF מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SPYONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSPDR S P 500 ETF לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SPYON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של SPDR S P 500 ETF. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSPYON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSPYON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של SPDR S P 500 ETF.

מדוע SPYON חיזוי מחירים חשוב?

SPYON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SPYON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SPYON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SPYON בחודש הבא? על פי SPDR S P 500 ETF (SPYON) כלי תחזית המחירים, המחיר SPYON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SPYON בשנת 2026? המחיר של 1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) היום הוא $663.19 . על פי מודול התחזית שלעיל, SPYON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SPYON בשנת 2027? SPDR S P 500 ETF (SPYON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SPYON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SPYON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, SPDR S P 500 ETF (SPYON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SPYON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, SPDR S P 500 ETF (SPYON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SPYON בשנת 2030? המחיר של 1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) היום הוא $663.19 . על פי מודול התחזית שלעיל, SPYON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SPYON תחזית המחיר בשנת 2040? SPDR S P 500 ETF (SPYON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SPYON עד שנת 2040. הירשם עכשיו