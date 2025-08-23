מה זהUpland (SPARKLET)

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

Upland (SPARKLET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Upland (SPARKLET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPARKLET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

למובן מעמיק יותר של Upland, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Upland כמה שווה Upland (SPARKLET) היום? החי SPARKLETהמחיר ב USD הוא 0.02452 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי SPARKLET ל USD? $ 0.02452 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של SPARKLET ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Upland? שווי השוק של SPARKLET הוא $ 5.22M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של SPARKLET? ההיצע במחזור של SPARKLET הוא 213.09M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPARKLET? ‏‏SPARKLET השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1731580337853565 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPARKLET? SPARKLET ‏‏רשם מחירATL של 0.011986767956417886 USD . מהו נפח המסחר של SPARKLET? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPARKLET הוא $ 148.29K USD . האם SPARKLET יעלה השנה? SPARKLET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPARKLET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Upland (SPARKLET) עדכונים חשובים מהתעשייה

