Upland (SPARKLET) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02452. במהלך 24 השעות האחרונות, SPARKLET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02407 לבין שיא של $ 0.02798, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPARKLETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1731580337853565, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.011986767956417886.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPARKLET השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +1.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Upland (SPARKLET) מידע שוק
No.1420
$ 5.22M
$ 5.22M$ 5.22M
$ 148.29K
$ 148.29K$ 148.29K
$ 24.52M
$ 24.52M$ 24.52M
213.09M
213.09M 213.09M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
21.30%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Upland הוא $ 5.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 148.29K. ההיצע במחזור של SPARKLET הוא 213.09M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.52M.
Upland (SPARKLET) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Uplandהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0003194
+1.32%
30 ימים
$ +0.00793
+47.79%
60 ימים
$ +0.00872
+55.18%
90 ימים
$ +0.00876
+55.58%
Upland שינוי מחיר היום
היום,SPARKLET רשם שינוי של $ +0.0003194 (+1.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Upland שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00793 (+47.79%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Upland שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SPARKLET ראה שינוי של $ +0.00872 (+55.18%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Upland שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00876 (+55.58%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Upland (SPARKLET)?
Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.
Uplandתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Upland (SPARKLET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Upland (SPARKLET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Upland.
הבנת הטוקנומיקה של Upland (SPARKLET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPARKLET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Upland (SPARKLET)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.