עוד על SPARKLET

SPARKLET מידע על מחיר

SPARKLET מסמך לבן

SPARKLET אתר רשמי

SPARKLET טוקניומיקה

SPARKLET תחזית מחיר

SPARKLET היסטוריה

SPARKLET מדריך קנייה

SPARKLETממיר מטבעות לפיאט

SPARKLET ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Upland סֵמֶל

Upland מְחִיר(SPARKLET)

1 SPARKLET ל USDמחיר חי:

$0.02452
$0.02452$0.02452
+1.32%1D
USD
Upland (SPARKLET) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:02:36 (UTC+8)

Upland (SPARKLET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02407
$ 0.02407$ 0.02407
24 שעות נמוך
$ 0.02798
$ 0.02798$ 0.02798
גבוה 24 שעות

$ 0.02407
$ 0.02407$ 0.02407

$ 0.02798
$ 0.02798$ 0.02798

$ 0.1731580337853565
$ 0.1731580337853565$ 0.1731580337853565

$ 0.011986767956417886
$ 0.011986767956417886$ 0.011986767956417886

0.00%

+1.32%

+5.41%

+5.41%

Upland (SPARKLET) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02452. במהלך 24 השעות האחרונות, SPARKLET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02407 לבין שיא של $ 0.02798, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPARKLETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1731580337853565, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.011986767956417886.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPARKLET השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +1.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Upland (SPARKLET) מידע שוק

No.1420

$ 5.22M
$ 5.22M$ 5.22M

$ 148.29K
$ 148.29K$ 148.29K

$ 24.52M
$ 24.52M$ 24.52M

213.09M
213.09M 213.09M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.30%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Upland הוא $ 5.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 148.29K. ההיצע במחזור של SPARKLET הוא 213.09M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.52M.

Upland (SPARKLET) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Uplandהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0003194+1.32%
30 ימים$ +0.00793+47.79%
60 ימים$ +0.00872+55.18%
90 ימים$ +0.00876+55.58%
Upland שינוי מחיר היום

היום,SPARKLET רשם שינוי של $ +0.0003194 (+1.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Upland שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00793 (+47.79%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Upland שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SPARKLET ראה שינוי של $ +0.00872 (+55.18%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Upland שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00876 (+55.58%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Upland (SPARKLET)?

בדוק את Upland עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUpland (SPARKLET)

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

Upland זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Uplandההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSPARKLET את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Uplandאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUpland לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Uplandתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Upland (SPARKLET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Upland (SPARKLET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Upland.

בדוק את Upland תחזית המחיר עכשיו‏!

Upland (SPARKLET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Upland (SPARKLET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPARKLET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Upland (SPARKLET)

מחפש איך לקנותUpland? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Uplandב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SPARKLET למטבעות מקומיים

1 Upland(SPARKLET) ל VND
645.2438
1 Upland(SPARKLET) ל AUD
A$0.0375156
1 Upland(SPARKLET) ל GBP
0.0181448
1 Upland(SPARKLET) ל EUR
0.020842
1 Upland(SPARKLET) ל USD
$0.02452
1 Upland(SPARKLET) ל MYR
RM0.102984
1 Upland(SPARKLET) ל TRY
1.0050748
1 Upland(SPARKLET) ל JPY
¥3.60444
1 Upland(SPARKLET) ל ARS
ARS$32.6062056
1 Upland(SPARKLET) ל RUB
1.9821968
1 Upland(SPARKLET) ל INR
2.1462356
1 Upland(SPARKLET) ל IDR
Rp395.4838156
1 Upland(SPARKLET) ל KRW
34.0553376
1 Upland(SPARKLET) ל PHP
1.3888128
1 Upland(SPARKLET) ל EGP
￡E.1.1894652
1 Upland(SPARKLET) ל BRL
R$0.1328984
1 Upland(SPARKLET) ל CAD
C$0.0338376
1 Upland(SPARKLET) ל BDT
2.9831032
1 Upland(SPARKLET) ל NGN
37.492306
1 Upland(SPARKLET) ל COP
$98.08
1 Upland(SPARKLET) ל ZAR
R.0.430326
1 Upland(SPARKLET) ל UAH
1.016354
1 Upland(SPARKLET) ל VES
Bs3.4328
1 Upland(SPARKLET) ל CLP
$23.5392
1 Upland(SPARKLET) ל PKR
Rs6.9519104
1 Upland(SPARKLET) ל KZT
13.1191808
1 Upland(SPARKLET) ל THB
฿0.7949384
1 Upland(SPARKLET) ל TWD
NT$0.7473696
1 Upland(SPARKLET) ל AED
د.إ0.0899884
1 Upland(SPARKLET) ל CHF
Fr0.019616
1 Upland(SPARKLET) ל HKD
HK$0.1915012
1 Upland(SPARKLET) ל AMD
֏9.3872368
1 Upland(SPARKLET) ל MAD
.د.م0.22068
1 Upland(SPARKLET) ל MXN
$0.4555816
1 Upland(SPARKLET) ל SAR
ريال0.09195
1 Upland(SPARKLET) ל PLN
0.0890076
1 Upland(SPARKLET) ל RON
лв0.1056812
1 Upland(SPARKLET) ל SEK
kr0.2331852
1 Upland(SPARKLET) ל BGN
лв0.0409484
1 Upland(SPARKLET) ל HUF
Ft8.3201264
1 Upland(SPARKLET) ל CZK
0.513694
1 Upland(SPARKLET) ל KWD
د.ك0.0074786
1 Upland(SPARKLET) ל ILS
0.0826324
1 Upland(SPARKLET) ל AOA
Kz22.3516964
1 Upland(SPARKLET) ל BHD
.د.ب0.00924404
1 Upland(SPARKLET) ל BMD
$0.02452
1 Upland(SPARKLET) ל DKK
kr0.1561924
1 Upland(SPARKLET) ל HNL
L0.6419336
1 Upland(SPARKLET) ל MUR
1.1190928
1 Upland(SPARKLET) ל NAD
$0.4298356
1 Upland(SPARKLET) ל NOK
kr0.2469164
1 Upland(SPARKLET) ל NZD
$0.041684
1 Upland(SPARKLET) ל PAB
B/.0.02452
1 Upland(SPARKLET) ל PGK
K0.1034744
1 Upland(SPARKLET) ל QAR
ر.ق0.0890076
1 Upland(SPARKLET) ל RSD
дин.2.4529808

Upland מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Upland, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרUpland הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Upland

כמה שווה Upland (SPARKLET) היום?
החי SPARKLETהמחיר ב USD הוא 0.02452 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPARKLET ל USD?
המחיר הנוכחי של SPARKLET ל USD הוא $ 0.02452. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Upland?
שווי השוק של SPARKLET הוא $ 5.22M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPARKLET?
ההיצע במחזור של SPARKLET הוא 213.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPARKLET?
‏‏SPARKLET השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1731580337853565 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPARKLET?
SPARKLET ‏‏רשם מחירATL של 0.011986767956417886 USD.
מהו נפח המסחר של SPARKLET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPARKLET הוא $ 148.29K USD.
האם SPARKLET יעלה השנה?
SPARKLET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPARKLET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:02:36 (UTC+8)

Upland (SPARKLET) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SPARKLET-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SPARKLET
SPARKLET
USD
USD

1 SPARKLET = 0.02452 USD

מסחרSPARKLET

USDTSPARKLET
$0.02452
$0.02452$0.02452
+1.28%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד