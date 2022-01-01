Upland (SPARKLET) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Upland (SPARKLET), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Upland (SPARKLET) מידע Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS. אתר רשמי: https://upland.me מסמך לבן: https://guides.upland.me/sparklet סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x0bc37BEA9068a86C221B8bd71eA6228260DAD5A2 קנה SPARKLETעכשיו!

Upland (SPARKLET) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Upland (SPARKLET), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.21M $ 5.21M $ 5.21M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 213.09M $ 213.09M $ 213.09M FDV (שווי מדולל מלא): $ 24.47M $ 24.47M $ 24.47M שיא כל הזמנים: $ 0.1798 $ 0.1798 $ 0.1798 שפל כל הזמנים: $ 0.011986767956417886 $ 0.011986767956417886 $ 0.011986767956417886 מחיר נוכחי: $ 0.02447 $ 0.02447 $ 0.02447 למידע נוסף על Upland (SPARKLET) מחיר

Upland (SPARKLET) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Upland (SPARKLET) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SPARKLET אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SPARKLETהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SPARKLETטוקניומיקה, חקרו אתSPARKLETהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SPARKLET מעוניין להוסיף את Upland (SPARKLET) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SPARKLET, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SPARKLET ב-MEXC עכשיו!

Upland (SPARKLET) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SPARKLETעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SPARKLET עכשיו את היסטוריית המחירים!

SPARKLET חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SPARKLET עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SPARKLET משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SPARKLETעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

