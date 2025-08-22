Sonic SVM (SONIC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.19813. במהלך 24 השעות האחרונות, SONIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.19678 לבין שיא של $ 0.22083, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SONICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2521740208546337, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.155250981859847.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SONIC השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -2.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Sonic SVM (SONIC) מידע שוק
No.3349
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M
$ 475.51M
$ 475.51M$ 475.51M
0.00
0.00 0.00
2,400,000,000
2,400,000,000 2,400,000,000
SOL
שווי השוק הנוכחי של Sonic SVM הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.07M. ההיצע במחזור של SONIC הוא 0.00, עם היצע כולל של 2400000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 475.51M.
Sonic SVM (SONIC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Sonic SVMהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0054756
-2.69%
30 ימים
$ -0.05394
-21.40%
60 ימים
$ -0.00162
-0.82%
90 ימים
$ -0.09593
-32.63%
Sonic SVM שינוי מחיר היום
היום,SONIC רשם שינוי של $ -0.0054756 (-2.69%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Sonic SVM שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.05394 (-21.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Sonic SVM שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SONIC ראה שינוי של $ -0.00162 (-0.82%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Sonic SVM שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.09593 (-32.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sonic SVM (SONIC)?
Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.
Sonic SVM זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sonic SVMההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSONIC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sonic SVMאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSonic SVM לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Sonic SVMתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Sonic SVM (SONIC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sonic SVM (SONIC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sonic SVM.
הבנת הטוקנומיקה של Sonic SVM (SONIC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SONIC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Sonic SVM (SONIC)
מחפש איך לקנותSonic SVM? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sonic SVMב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.