Sonic SVM סֵמֶל

Sonic SVM מְחִיר(SONIC)

1 SONIC ל USDמחיר חי:

Sonic SVM (SONIC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:41:47 (UTC+8)

Sonic SVM (SONIC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Sonic SVM (SONIC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.19813. במהלך 24 השעות האחרונות, SONIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.19678 לבין שיא של $ 0.22083, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SONICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2521740208546337, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.155250981859847.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SONIC השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -2.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sonic SVM (SONIC) מידע שוק

No.3349

שווי השוק הנוכחי של Sonic SVM הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.07M. ההיצע במחזור של SONIC הוא 0.00, עם היצע כולל של 2400000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 475.51M.

Sonic SVM (SONIC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Sonic SVMהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0054756-2.69%
30 ימים$ -0.05394-21.40%
60 ימים$ -0.00162-0.82%
90 ימים$ -0.09593-32.63%
Sonic SVM שינוי מחיר היום

היום,SONIC רשם שינוי של $ -0.0054756 (-2.69%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Sonic SVM שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.05394 (-21.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Sonic SVM שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SONIC ראה שינוי של $ -0.00162 (-0.82%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Sonic SVM שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.09593 (-32.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sonic SVM (SONIC)?

בדוק את Sonic SVM עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSonic SVM (SONIC)

Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.

Sonic SVM זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sonic SVMההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSONIC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sonic SVMאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSonic SVM לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Sonic SVMתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sonic SVM (SONIC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sonic SVM (SONIC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sonic SVM.

בדוק את Sonic SVM תחזית המחיר עכשיו‏!

Sonic SVM (SONIC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sonic SVM (SONIC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SONIC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Sonic SVM (SONIC)

מחפש איך לקנותSonic SVM? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sonic SVMב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Sonic SVM מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Sonic SVM, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSonic SVM הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Sonic SVM

כמה שווה Sonic SVM (SONIC) היום?
החי SONICהמחיר ב USD הוא 0.19813 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SONIC ל USD?
המחיר הנוכחי של SONIC ל USD הוא $ 0.19813. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sonic SVM?
שווי השוק של SONIC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SONIC?
ההיצע במחזור של SONIC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SONIC?
‏‏SONIC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.2521740208546337 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SONIC?
SONIC ‏‏רשם מחירATL של 0.155250981859847 USD.
מהו נפח המסחר של SONIC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SONIC הוא $ 1.07M USD.
האם SONIC יעלה השנה?
SONIC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SONIC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Sonic SVM (SONIC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
