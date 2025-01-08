SONIC

Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.

שֵׁםSONIC

דירוגNo.444

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)7.35%

אספקת מחזור382,013,194.981323

מקסימום היצע0

אספקה כוללת2,399,999,121.0658646

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.2521740208546337,2025-01-08

המחיר הנמוך ביותר0.155250981859847,2025-04-07

בלוקצ'יין ציבוריSOL

Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

