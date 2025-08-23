עוד על SOIL

Soil סֵמֶל

Soil מְחִיר(SOIL)

1 SOIL ל USDמחיר חי:

$0.2513
$0.2513$0.2513
-8.58%1D
USD
Soil (SOIL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:01:23 (UTC+8)

Soil (SOIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2473
$ 0.2473$ 0.2473
24 שעות נמוך
$ 0.2855
$ 0.2855$ 0.2855
גבוה 24 שעות

$ 0.2473
$ 0.2473$ 0.2473

$ 0.2855
$ 0.2855$ 0.2855

$ 3.987815897532013
$ 3.987815897532013$ 3.987815897532013

$ 0.09537159078089791
$ 0.09537159078089791$ 0.09537159078089791

-0.20%

-8.58%

-9.64%

-9.64%

Soil (SOIL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2513. במהלך 24 השעות האחרונות, SOIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2473 לבין שיא של $ 0.2855, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.987815897532013, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.09537159078089791.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOIL השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -8.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Soil (SOIL) מידע שוק

No.1114

$ 10.31M
$ 10.31M$ 10.31M

$ 64.09K
$ 64.09K$ 64.09K

$ 25.13M
$ 25.13M$ 25.13M

41.02M
41.02M 41.02M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,000,000
99,000,000 99,000,000

41.02%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של Soil הוא $ 10.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.09K. ההיצע במחזור של SOIL הוא 41.02M, עם היצע כולל של 99000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.13M.

Soil (SOIL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Soilהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.023585-8.58%
30 ימים$ -0.0247-8.95%
60 ימים$ -0.0797-24.08%
90 ימים$ -0.2204-46.73%
Soil שינוי מחיר היום

היום,SOIL רשם שינוי של $ -0.023585 (-8.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Soil שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0247 (-8.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Soil שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SOIL ראה שינוי של $ -0.0797 (-24.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Soil שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2204 (-46.73%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Soil (SOIL)?

בדוק את Soil עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSoil (SOIL)

Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.

Soil זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Soilההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSOIL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Soilאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSoil לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Soilתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Soil (SOIL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Soil (SOIL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Soil.

בדוק את Soil תחזית המחיר עכשיו‏!

Soil (SOIL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Soil (SOIL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOIL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Soil (SOIL)

מחפש איך לקנותSoil? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Soilב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SOIL למטבעות מקומיים

1 Soil(SOIL) ל VND
6,612.9595
1 Soil(SOIL) ל AUD
A$0.384489
1 Soil(SOIL) ל GBP
0.185962
1 Soil(SOIL) ל EUR
0.213605
1 Soil(SOIL) ל USD
$0.2513
1 Soil(SOIL) ל MYR
RM1.05546
1 Soil(SOIL) ל TRY
10.300787
1 Soil(SOIL) ל JPY
¥36.9411
1 Soil(SOIL) ל ARS
ARS$334.173714
1 Soil(SOIL) ל RUB
20.315092
1 Soil(SOIL) ל INR
21.996289
1 Soil(SOIL) ל IDR
Rp4,053.225239
1 Soil(SOIL) ל KRW
349.025544
1 Soil(SOIL) ל PHP
14.233632
1 Soil(SOIL) ל EGP
￡E.12.190563
1 Soil(SOIL) ל BRL
R$1.362046
1 Soil(SOIL) ל CAD
C$0.346794
1 Soil(SOIL) ל BDT
30.573158
1 Soil(SOIL) ל NGN
384.250265
1 Soil(SOIL) ל COP
$1,005.2
1 Soil(SOIL) ל ZAR
R.4.410315
1 Soil(SOIL) ל UAH
10.416385
1 Soil(SOIL) ל VES
Bs35.182
1 Soil(SOIL) ל CLP
$241.248
1 Soil(SOIL) ל PKR
Rs71.248576
1 Soil(SOIL) ל KZT
134.455552
1 Soil(SOIL) ל THB
฿8.147146
1 Soil(SOIL) ל TWD
NT$7.659624
1 Soil(SOIL) ל AED
د.إ0.922271
1 Soil(SOIL) ל CHF
Fr0.20104
1 Soil(SOIL) ל HKD
HK$1.962653
1 Soil(SOIL) ל AMD
֏96.207692
1 Soil(SOIL) ל MAD
.د.م2.2617
1 Soil(SOIL) ל MXN
$4.669154
1 Soil(SOIL) ל SAR
ريال0.942375
1 Soil(SOIL) ל PLN
0.912219
1 Soil(SOIL) ל RON
лв1.083103
1 Soil(SOIL) ל SEK
kr2.389863
1 Soil(SOIL) ל BGN
лв0.419671
1 Soil(SOIL) ל HUF
Ft85.271116
1 Soil(SOIL) ל CZK
5.264735
1 Soil(SOIL) ל KWD
د.ك0.0766465
1 Soil(SOIL) ל ILS
0.846881
1 Soil(SOIL) ל AOA
Kz229.077541
1 Soil(SOIL) ל BHD
.د.ب0.0947401
1 Soil(SOIL) ל BMD
$0.2513
1 Soil(SOIL) ל DKK
kr1.600781
1 Soil(SOIL) ל HNL
L6.579034
1 Soil(SOIL) ל MUR
11.469332
1 Soil(SOIL) ל NAD
$4.405289
1 Soil(SOIL) ל NOK
kr2.530591
1 Soil(SOIL) ל NZD
$0.42721
1 Soil(SOIL) ל PAB
B/.0.2513
1 Soil(SOIL) ל PGK
K1.060486
1 Soil(SOIL) ל QAR
ر.ق0.912219
1 Soil(SOIL) ל RSD
дин.25.140052

Soil מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Soil, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSoil הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Soil

כמה שווה Soil (SOIL) היום?
החי SOILהמחיר ב USD הוא 0.2513 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOIL ל USD?
המחיר הנוכחי של SOIL ל USD הוא $ 0.2513. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Soil?
שווי השוק של SOIL הוא $ 10.31M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOIL?
ההיצע במחזור של SOIL הוא 41.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOIL?
‏‏SOIL השיג מחיר שיא (ATH) של 3.987815897532013 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOIL?
SOIL ‏‏רשם מחירATL של 0.09537159078089791 USD.
מהו נפח המסחר של SOIL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOIL הוא $ 64.09K USD.
האם SOIL יעלה השנה?
SOIL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOIL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:01:23 (UTC+8)

