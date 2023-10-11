SOIL

Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.

שֵׁםSOIL

דירוגNo.1252

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.31%

אספקת מחזור41,013,281.77199578

מקסימום היצע100,000,000

אספקה כוללת99,000,000

שיעור מחזור0.4101%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים3.987815897532013,2024-03-28

המחיר הנמוך ביותר0.09537159078089791,2023-10-11

בלוקצ'יין ציבוריMATIC

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

