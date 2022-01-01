Soil (SOIL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Soil (SOIL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Soil (SOIL) מידע Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain. אתר רשמי: https://soil.co/ מסמך לבן: https://docsend.com/view/bvmug7hb67ws3igm סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x54991328ab43c7d5d31c19d1b9fa048e77b5cd16 קנה SOILעכשיו!

Soil (SOIL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Soil (SOIL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 10.31M $ 10.31M $ 10.31M ההיצע הכולל: $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M אספקה במחזור: $ 41.02M $ 41.02M $ 41.02M FDV (שווי מדולל מלא): $ 25.14M $ 25.14M $ 25.14M שיא כל הזמנים: $ 4 $ 4 $ 4 שפל כל הזמנים: $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 מחיר נוכחי: $ 0.2514 $ 0.2514 $ 0.2514 למידע נוסף על Soil (SOIL) מחיר

Soil (SOIL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Soil (SOIL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SOIL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SOILהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SOILטוקניומיקה, חקרו אתSOILהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SOIL מעוניין להוסיף את Soil (SOIL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SOIL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SOIL ב-MEXC עכשיו!

Soil (SOIL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SOILעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SOIL עכשיו את היסטוריית המחירים!

SOIL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SOIL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SOIL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SOILעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

